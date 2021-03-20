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地址填「送肉粽現場」！目擊送煞　外送員現身曝恐怖經歷：頭痛一整天

記者趙蔡州／綜合報導

台中大肚區19日舉辦送肉粽儀式，當地人紛紛公告請生人迴避，不過有一名27歲無行外送員卻遭人惡整，晚間配送一杯紅茶送到儀式現場，詢問後才知道根本沒有人點餐，訂餐的客人不來取餐且拒接電話。吳先生被惡整真的非常生氣，事後雖然有去請法師收驚，但頭仍莫名痛了一整天，只好暫時休息一天。

根據《東森新聞》報導，吳男在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，他19日深夜10時許接到一直張宵夜訂單，配送地點位在大肚區中沙路「與送肉粽地點一模一樣」，可惡的是對方的姓名還取叫「肉好吃喔」，讓他大罵「現在的人素質涵養這麼差嗎，惡作劇直接地址填送煞地方，偏偏剛好我接到」。

▲送肉粽,大肚。（圖／資料照片）

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▲外送員外送一杯紅茶，抵達才知是送肉粽現場。（圖／東森新聞）

吳男說，「抵達後，法會的人跟我說，這裡是送煞的地方，要趕快迴避，傻眼啊有點毛」、「客戶名字也很白目，寫上肉好吃喔」、「飲料20元，他可能有優惠碼之類的，剛好拿來惡搞，這種人真的有點白目啊」、「就很毛啊，我回來頭就一直痛，我到現在頭還在痛」

吳男表示，他最近被公司裁員，開始外送約1個月，沒想到就遇上這種情況，雖然最後有拿到46元外送費，但事件被嚇到心裡毛毛的，收驚後還是決定一天。他說「按已接餐之後，才會顯示客人的地址，你接了也不能把它棄掉啊」、「一定會亂想啊，就你一定也會怕，怕會遇到什麼事情啊」。

▲▼傻眼！外送一杯紅茶被惡整 竟是「送肉粽」現場。（圖／東森新聞）

▲外送員現身接受訪問。（圖／東森新聞）

禮儀社事後接受媒體訪問，強調他們絕對沒有叫外送飲料，也痛批這種惡作劇真的太可惡。外送平台表示，他們後續會調查訂餐的客戶帳號，如果有違規情況，不排除停權處分，所有工作都有各自辛苦的地方，希望大家能多尊重外送員。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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