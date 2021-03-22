手機滑到送肉粽！他北市停車場遇詭事　急拜土地公、關聖帝君

▲「送肉粽」緣由是傳說當中，縊死的死者怨氣太重，會找替死鬼，因此由廟宇舉辦法會化解煞氣。（圖／資料照／記者陳以昇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享，「每當你在陳述一件真實的事件時，故事中的靈體便會有所感應，不論你與祂距離多遠，你描述的越多越詳細，祂越快能找到你...」對此，有人直呼「這是真的！」

當事人21日在「靈異公社」臉書社團說，10日北上處理父親因開刀住院事宜，打算下午跟堂弟碰面；坐捷運時看了手機裡國中同學的群組，提到10日亥時有送煞儀式，也就是「送肉粽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，等到與堂弟碰面完準備離開前，想到在捷運上看到的送肉粽，便跟堂弟提了一下；當下正前往北市某停車場，該停車場沒圍牆，狹窄入口處有棵樹，入口是一扇鐵門，走過時門檻生鏽還抬高了點，一定會特地低頭留意。

▼原PO和堂弟去拜土地公。（示意圖／記者陳俊宏攝）



原PO指出，當時堂弟走在前面，「輪到我時我前腳剛跨過，在我眼皮子底下看著後腳要跨過那個鐵門小門檻時，我沒看到別的，但感覺就是我後腳右腳腳踝被人往後跩，所以我很明確肯定我不是腳抬不夠高被絆倒，但我也沒看到抓我腳踝的手就是了。」

原PO說，事後被帶到堂弟家附近的土地公廟拜拜，「而我隔天回台中也馬上去拜恩主公（關聖帝君），回想跟我堂弟聊到送煞儀式的當下，我們用詞都無不禮貌，但或許那些未知的存在連被提及都不願意。」

「我從小鐵齒，但反而因為鐵齒經歷過很多次靈異接觸，長大之後懂得敬畏，只是分寸似乎拿捏的不夠好」，原PO表示，「如果可以，除了陳述事實不加油添醋、心存敬畏不亂開玩笑外，以後盡量不要用嘴巴說，用文字的方式敘述吧...」

▼「送肉粽」又名「送煞」或「喫麵線」。（圖／資料照／記者陳以昇攝）

對此，有網友留言，「這是真的，曾經有靈異體質的人對我說，當你在說靈異的事時，你就是再次召喚祂。而我當下頓悟出，當誠心唸神佛名號時，祂便會隨時趕到，同理可證。」

據了解，「送肉粽」是彰化縣沿海鄉鎮的習俗，又名「送煞」或「喫麵線」，緣由是傳說當中，縊死的死者怨氣太重，會找替死鬼，因此由廟宇舉辦法會化解煞氣，再將上吊用的繩索或支撐物送到海邊燒掉。至於為何叫做送肉粽？是因肉粽製作時多用繩索綑綁、吊著，以此暗喻上吊。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995