挑戰下巴極限！漢堡王「17.6盎司重磅牛肉堡」限時5天搶吃

▲漢堡王推超浮誇「17.6盎司重磅牛肉堡」 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

下巴先準備好！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）宣布推出這顆「超級重磅牛肉堡」，毫不手軟放了重達17.6盎司的4層罪惡炙燒牛肉，再加上生菜、起士片等配料堆疊，打造超有飽足感又不膩口的邪惡美味，4月1日起至5日限時5天開賣。

▲厚厚4層牛肉超有誠意。

就是要挑戰台灣人的胃！漢堡王強勢打造這顆光是牛肉就重達17.6盎司的「超級重磅牛肉堡」，漢堡裡頭夾進了超有誠意的4層火烤牛肉漢堡排，再加上生菜、番茄、濃郁起士片及香炸培根等配料層層堆疊，打造最浮誇美式漢堡，4月1日至5日限定登場，只有5天絕對要搶吃一波；提醒台積店、兒童樂園2門市不販售。

▲拿坡里推美國瘋脆薯披薩。

另，拿坡里近日也重磅推出全新限定聯名「美國瘋脆薯披薩」，選用美國進口馬鈴薯製成現炸脆薯放在披薩當中，並搭配特製的番茄肉醬及滿滿起司，還放了墨西哥辣椒、美乃滋點綴，每一口都能吃到豐富又濃郁的層次，即日起至4月27日於全台門市限時開吃。

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