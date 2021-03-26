缺水是天災或人禍？　孫大千批經濟部：誤國害民、難辭其咎！

▲孫大千批經濟部官員對於缺水預警，沒有盡早解決。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣面臨大缺水！苗栗、台中自4月6日起實施「供五停二」的節水措施。而前立委孫大千質疑，經濟部水利署去年早已知道降雨量不足，但為何沒有及早安排備用水源、落實節水措施，倘若天公仍然不作美，旱情恐怕將一發不可收拾。

孫大千表示，「這一次台灣的大缺水究竟是因為天災？還是人禍呢？」台灣的水庫進水主要都是依賴颱風所帶來的雨量，以供平日農業、工業、及民生用水。去年下半年台灣風調雨順，創下56年來首度沒有颱風登陸的紀錄，然而，也間接預告了今年將會面臨缺水的困境。

孫大千認為，這是一個簡單的數學問題，當水庫進水量大幅減少，在用水方面自然應該採取節水及限水的因應措施。經濟部水利署官員明明清楚去年至今已經創下了最低降雨量的紀錄，同時也掌握了各水庫蓄水量已經創下新低的相關資訊，為什麼沒有早在去年下半年就進行超前部署，及早安排備用水源，以及全面落實節水措施呢？

孫大千說，政府官員心存僥倖，毫無作為，對於水資源既沒開源，也未節流，才造成今日部分縣市陸續將推動限水措施，倘若天公仍然不作美，旱情恐怕將一發不可收拾；他批評，經濟部長王美花居然還有臉出來邀功，鬼扯「政府已做超前部署，從去年7月起展開應變為歷史最早，透過開源、節流、調度及備援各項措施」，根本令人可笑。

孫大千要求，請經濟部公開對外說明，在過去半年之中，政府究竟做了哪些開源措施？推動了哪些節流政策？又調度了哪些備援水資源？「經濟部官員誤國害民，難辭其咎！」