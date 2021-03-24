撐不住了！苗栗啟動供5停2節水措施　竹南鎮立游泳池4月暫停開放

▲4月6日起苗栗啟動「供5停2」分區供水，竹南鎮公所宣布竹南鎮立游泳池自4月起暫停開放1個月，後續視水情檢討。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

水情嚴峻，4月6日起苗栗啟動「供5停2」分區供水，主要實施範圍在竹南、頭份地區，竹南鎮公所24日下午緊急研商，宣布竹南鎮立游泳池自4月起暫停開放1個月，後續視水情檢討，並規劃於竹南設置5個供水站。

經濟部長王美花24日下午主持旱災中央災害應變中心第10次工作會報，會後記者會宣布，台中、苗栗將在4月6日轉為水情「紅燈」，採分兩區「供五停二」。苗栗主要分區供水實施範圍主要在頭份、竹南地區及後龍鎮海寶里。

甲區：

頭份市28個里、竹南鎮4里、竹南科學園區、廣源科技園區及新竹縣市部分地區

週二凌晨0時至週三夜間24時停供，影響約3.4萬戶

乙區：

竹南鎮23里、頭份市4里、後龍鎮海寶里及竹南、頭份工業區

週四0時至週五24時停供，影響約3萬戶

竹南鎮公所表示，為因應水情燈號轉變，24日下午緊急與鎮立游泳池委外業者協商，決定竹南鎮立游泳池自4月1日起先暫停開放1個月，後續再視水情狀況檢討。至於頭份市立游泳池部分，因重新整修，游泳池自2020年9月起即休館未對外營業，停水並無影響。另園區、工業區部分，廠商多半已備妥水車因應，暫無太大影響。

無關性別、無論場合都適用



►苗栗、台中地區水情「亮紅燈」 科技部：園區和廠商營運不受影響