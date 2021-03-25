台中海淡機組啟動「增水源」　蔡英文：必須打贏抗旱延長賽！

▲蔡英文籲國人一起打贏抗旱延長賽。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中部水情嚴峻，旱災中央災害應變中心決議台中、苗栗地區水情轉為紅燈，自4月6日起分區停水採「供五停二」。總統蔡英文表示，面對56年來最大的旱象，經濟部去年起就啟動應變機制，至今調度節水累積達8億噸、大約是4座石門水庫的水量，也做了抗旱的四項準備。

蔡英文25日透過臉書表示，水情嚴峻，在雨季來臨前，「我們必須打贏抗旱延長賽！我們沒有鬆懈的空間」，政府也做好準備，一、完成板二供水計畫、桃竹備援管線工程，確保水資源的穩定調度；二、完成新竹緊急海淡機組，也在台中等地啟動海水淡化機組的設置，全面增加新水源；三、啟用抗旱水井、增加伏流水供應，用多元的方式來應急；四、加速再生水廠、淨水設備的設置，回收利用寶貴水資源。

蔡英文坦言，雖然政府從去年努力抗旱到今年，但根據中央氣象局的降雨預測，挑戰依然很大。而昨天下午，旱災中央災害應變中心進一步宣布，4月6日起，台中、苗栗的水情燈號將調整為紅燈，以節水15%為目標，啟動「供五停二」分區供水。

蔡英文說，防疫經驗告訴我們，只要團結，就能發揮力量，突破難關、克服挑戰！並呼籲國人，「大家一起節約用水」，謝謝產業界的參與，在維持正常生產下，一起來達成節水目標。

▲旱災中央應變中心加大節水力度，全台限水、節水措施一次看。（圖／經濟部水利署提供）