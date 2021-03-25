長榮貨輪擱淺「最新現況」曝光！損失船東負責　無污染跳電情形

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

長榮海運長賜輪擱淺蘇伊士運河，至今仍未脫困。長榮海運表示，該船船員、船舶、貨物皆安全無虞，沒有發生海洋污染情形，也無外傳跳電的狀況發生，目前已有兩支救助團隊登輪協助。由於該船為租船，相關損失將由船東負責。

長榮海運表示，EVER GIVEN長賜輪從昨日至今積極的重新浮船行動，截至於埃及時間3月25日7時（台北時間25日13時），該輪擱淺的情況尚未解除。經船東確認後，該船船員、船舶、貨物皆安全無虞，沒有發生海洋污染情形，同時澄清該輪擱淺前並無外傳跳電的狀況發生。

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▲長榮海運長賜號（Ever Given）為租船，擱淺損失由船東負責。（圖／達志影像／美聯社）



船東已指派來自荷蘭（Smit Salvage）及日本（Nippon Salvage）的兩支海上專業救助團隊登輪，正與船長和運河管理局研擬進一步更有效的浮船方案，盡全力協助該輪儘早脫困。



因該船為租船，故其脫困及衍生之第三人責任等相關費用以及船體等損失係由船東負責。長榮海運將持續協調船東和運河管理局積極處理此案，讓蘇伊士運河儘快恢復航行，以降低此案帶來的衝擊。