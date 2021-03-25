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蘇貞昌被爆用高速公路集水　黃子哲：有政府沒常識

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨25日針對水情吃緊召開記者會。國民黨文傳會副主委黃子哲拿出「中央災害防救會報」第43次會議紀錄表示，行政院長蘇貞昌竟指示學新加坡用高速公路下層收集雨水的方式解決缺水問題，但兩國的地理環境不同，「有政府，沒常識？！」

黃子哲表示，水情嚴峻，經濟部宣布4月6日起，台中、苗栗採「供五停二」供水，影響約106萬戶，老天爺不賞雨，固然是天災，但政府抗旱不力，準備不足，甚至只會說幹話，那就是人禍了，這以蘇貞昌說要在交流道收集雨水來解決缺水問題，最為無腦。

黃子哲指出，蘇貞昌在109年12月7日主持中央災害防救會報第43次會議，根據會議記錄，針對旱災因應處置及整備計畫之報告事項，蘇貞昌的決定中提及，「新加坡利用高速公路之下層空間，積極開拓雨水收集系統案例，我國高速公路的系統交流道空間亦可參考，來儲存寶貴水源。」

黃子哲提到，蘇貞昌之前被踢爆許多行政院的重要會議都偷懶不開，如今開了卻是驚世駭俗、讓人瞠目結舌、聽了荒謬可笑，蘇貞昌想借鏡新加坡也不是不行，但兩國的地理環境及條件殊異，做法也與蘇貞昌所提的不同。

黃子哲說明，目前包括新加坡的確有收集道路上的雨水來再加以利用的少數案例，但新加坡是打造長達8000公里的水道收集雨水，排入17個蓄水池，再透過深處地下60公尺的下水道系統回收再利用，而蘇貞昌所謂的高速公路下層空間已不知所云，就算真的利用，在如此車輛高密集使用的車道下，難道不會造成道路坍塌或崩壞的疑慮?

黃子哲再指，蘇貞昌要把交流道空間也拿來運用，難道是要在該處設置水槽還是洗車場？台灣的交流道是有多大腹地可拿來用？還是乾脆每台車上都裝個水桶來幫忙收集雨水？事實上，路面雨水的水質所含的汙染物不少，路面材料、汽車廢氣、垃圾、泥沙、甚至是重金屬物質，都不容易處理淨化。

黃子哲認為，台灣山地面積更為遼闊，有比新加坡更多的選擇來收集雨水；另外，把水庫好好清淤，減少自來水漏水率，甚至是海水淡化等方式，都比蘇貞昌的高速公路集水的想法，來的務實可行。

「有政府，沒常識？！」黃子哲還說，很難想像這是最高行政首長在重要會議的裁示，倒想聽聽被蘇貞昌交辦的吳澤成政委，能做出什麼研議結果？還是蘇貞昌的高見就是87分，無法再高了？過去海水沖廁的政見，被綠營狂批猛轟，如民進黨立委王定宇就直批是愚蠢，協尋王定宇別只做房客，也要當俠客，歡迎評論一下高速公路集水抗旱是否好棒棒？

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關鍵字：

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