　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲葛姓正宮約小三出來談判，沒想到因毆打小三慘遭對方用美工刀劃傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名正宮帶著友人與小三相約談判，過程間2人越談越火大，竟一言不合動手扭打了起來，小三不甘被正宮「壓落底」，拿出皮包內的美工刀朝正宮亂劃，將正宮身體多處劃傷，正宮的友人見狀也拿出棍棒出來加入2女對戰，小三被打的頭破血流，不止腦震盪，還骨折、多處挫擦傷。3人均坦承犯行，新竹地院法官則依共同犯傷害罪、傷害罪，分別判處3人3、4個月刑期。

24歲的正宮葛女因丈夫許男外遇，對23歲小三郭女心生怨懟，她與小三郭女於2020年3月某日清晨相約談判。見面當日，葛、郭分別各帶1名友人前往，未料雙方一言不合打了起來，正宮葛女徒手毆打小三郭女，兩人互扭在地，小三郭女輸人不輸陣，拿出事先準備好的美工刀朝正宮葛女的右臉、左小腿、胸腹狂劃，造成她左小腿深部撕裂傷合併脛前肌肉部分破裂、右側胸、腹部撕裂傷及右臉部撕裂傷等傷害。

陪同正宮葛女前往助陣的彭男見狀，趕快回車上拿出後車廂上的棍棒加入行列，小三郭女不敵棍棒，也造成頭部外傷、腦震盪、右側遠端鎖骨骨折、軀幹及四肢多處挫傷、擦傷等傷害。

3人均對犯行坦承不諱。法官調查，正宮葛女、小三郭女因感情因素引發口角爭執，進而相互拉扯扭打，而助陣的彭男僅陪同到場友人，彼此並無重大仇怨，且小三郭女雖在氣憤下拿美工刀劃傷葛女，但觀其傷勢，均非致命部位，並無證據證明本案有殺人犯意，因此殺人罪嫌部份已獲不起訴處分。

新竹地院法官審酌，正宮葛女、小三郭女、助陣彭男3人，僅因感情糾紛談判破裂，竟以非理性方式，如美工刀、棍棒、徒手暴力解決，實為不該，考量葛、郭傷勢不輕，3人學識程度、經濟狀況，加上3人犯後均坦承犯行，只是至今仍未達成和解，對正宮葛女依共同犯傷害罪判處3月、易科罰金9萬；小三郭女依傷害罪判處4月、易科罰金12萬；助陣彭姓友人依共同犯傷害罪判處4月，易科罰金12萬。

►「Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼+海軍深藍色運動錶帶」

►快訊／竹北大賣場妙齡女5樓墜下慘死　路人直擊嚇壞

►兒童節來新竹玩　市府推散步小旅行－兒童半日包套只要300元

►新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中

►帳單催繳變綁票案主謀　新竹婦接一通電話2千萬棺材本全飛了

ET快訊
快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中20
長榮貨輪癱瘓運河50hrs　日本船東道歉了
長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs脫困需數週
快訊／7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看
1晚1元！五星飯店標錯價民眾狂訂120晚　業者不認帳改推優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪

國民黨遭黨產會追徵8.6億　以「1947年385億債券」抵債仍敗訴

雲林誠實商店惡賊落網！無良男偷廢電池　竟裝善人喊：送遊民

「常和法官打麻將」收30萬！官員仍遭重判　律師黃牛：只1個收錢

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死　惡劣保母夫妻遭起訴

Mini cooper擦撞聯結車！衝破護欄墜大圳溝　駕駛緊抱黑柴驚逃

公墓試槍卻打中麻吉險害命！送醫傷口露玄機　持槍男超慘下場曝

貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢　涉貪辯慣例

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪

國民黨遭黨產會追徵8.6億　以「1947年385億債券」抵債仍敗訴

雲林誠實商店惡賊落網！無良男偷廢電池　竟裝善人喊：送遊民

「常和法官打麻將」收30萬！官員仍遭重判　律師黃牛：只1個收錢

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死　惡劣保母夫妻遭起訴

Mini cooper擦撞聯結車！衝破護欄墜大圳溝　駕駛緊抱黑柴驚逃

公墓試槍卻打中麻吉險害命！送醫傷口露玄機　持槍男超慘下場曝

貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢　涉貪辯慣例

蔡英文憂心威權民粹在世界猖獗：台灣會積極推進人權、民主

佳世達去年每股賺2.54元　全年獲利創十年次高

東森慈善「愛的早餐2.0」發芽進化！東竹國小推動親師生早餐時光

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

吃氫氣的7.5噸貨車首度來台！2021商業車博覽會4月台中開催

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

即／竹北年輕女「某賣場5F墜落馬路」！當場死亡

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

即／竹北大賣場妙齡女5樓墜下慘死　路人直擊嚇壞

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

2女學生「輪流遭活動工作人員性侵」！她回家縮桌底崩潰

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

快訊／國1重大車禍！2車頭尾消失　1女命危、1男輕傷

更多熱門

相關新聞

人夫傳訊「訓練腰力嚇死妳」　小三辯開玩笑遭打臉

人夫傳訊「訓練腰力嚇死妳」　小三辯開玩笑遭打臉

北市人妻發現丈夫與小三傳訊對話不僅打情罵俏，驚見丈夫傳「我已經預備了體能恢復計畫，下次見面嚇死妳」2人更以男女朋友互稱，憤而提出告訴求償50萬。小三辯「看到有老先生和嫩妹從摩鐵走出來，所以才會開玩笑」但這樣說詞遭法官打臉，士林民事庭審理後認為她已60歲應有判斷力，知曉這些不當對話足夠影響別人婚姻，判她應賠10萬元。

何如芸控夫外遇曝神秘爆料人　法院將傳司機作證

何如芸控夫外遇曝神秘爆料人　法院將傳司機作證

寡婦被正宮抓姦　掃把插下體凌虐死

寡婦被正宮抓姦　掃把插下體凌虐死

小三吃人夫主管獲200萬　妻怒告意外曝超高薪

小三吃人夫主管獲200萬　妻怒告意外曝超高薪

小王讚人妻「夾到飛天」　綠帽夫崩潰提告

小王讚人妻「夾到飛天」　綠帽夫崩潰提告

關鍵字：

外遇婚外情毀容小三

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面