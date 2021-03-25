新竹超扯小三PK正宮...用刀「朝臉、胸狂劃」！下秒反被打到腦震盪



▲葛姓正宮約小三出來談判，沒想到因毆打小三慘遭對方用美工刀劃傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名正宮帶著友人與小三相約談判，過程間2人越談越火大，竟一言不合動手扭打了起來，小三不甘被正宮「壓落底」，拿出皮包內的美工刀朝正宮亂劃，將正宮身體多處劃傷，正宮的友人見狀也拿出棍棒出來加入2女對戰，小三被打的頭破血流，不止腦震盪，還骨折、多處挫擦傷。3人均坦承犯行，新竹地院法官則依共同犯傷害罪、傷害罪，分別判處3人3、4個月刑期。

24歲的正宮葛女因丈夫許男外遇，對23歲小三郭女心生怨懟，她與小三郭女於2020年3月某日清晨相約談判。見面當日，葛、郭分別各帶1名友人前往，未料雙方一言不合打了起來，正宮葛女徒手毆打小三郭女，兩人互扭在地，小三郭女輸人不輸陣，拿出事先準備好的美工刀朝正宮葛女的右臉、左小腿、胸腹狂劃，造成她左小腿深部撕裂傷合併脛前肌肉部分破裂、右側胸、腹部撕裂傷及右臉部撕裂傷等傷害。

陪同正宮葛女前往助陣的彭男見狀，趕快回車上拿出後車廂上的棍棒加入行列，小三郭女不敵棍棒，也造成頭部外傷、腦震盪、右側遠端鎖骨骨折、軀幹及四肢多處挫傷、擦傷等傷害。

3人均對犯行坦承不諱。法官調查，正宮葛女、小三郭女因感情因素引發口角爭執，進而相互拉扯扭打，而助陣的彭男僅陪同到場友人，彼此並無重大仇怨，且小三郭女雖在氣憤下拿美工刀劃傷葛女，但觀其傷勢，均非致命部位，並無證據證明本案有殺人犯意，因此殺人罪嫌部份已獲不起訴處分。

新竹地院法官審酌，正宮葛女、小三郭女、助陣彭男3人，僅因感情糾紛談判破裂，竟以非理性方式，如美工刀、棍棒、徒手暴力解決，實為不該，考量葛、郭傷勢不輕，3人學識程度、經濟狀況，加上3人犯後均坦承犯行，只是至今仍未達成和解，對正宮葛女依共同犯傷害罪判處3月、易科罰金9萬；小三郭女依傷害罪判處4月、易科罰金12萬；助陣彭姓友人依共同犯傷害罪判處4月，易科罰金12萬。

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