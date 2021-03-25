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社會 社會焦點 保障人權

人夫傳訊「訓練腰力見面嚇死妳」　小三辯開玩笑...年紀曝真相！

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲北市一名人夫傳露骨給小三，遭妻子發現怒告提求償50萬。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市人妻發現丈夫與小三傳訊對話不僅打情罵俏，驚見丈夫傳「我已經預備了體能恢復計畫，下次見面嚇死妳」，2人更以男女朋友互稱，憤而提出告訴求償50萬。小三辯「看到有老先生和嫩妹從摩鐵走出來，所以才會開玩笑」，但說詞遭法官打臉，士林民事庭審理後認為她已60歲，應有判斷力，知曉這些不當對話足夠影響別人婚姻，判她應賠10萬元。

正宮主張，2019年11月間發現丈夫手機有多封露骨訊息，並見丈夫傳「幻想在摩鐵、我又忍不住了」，小三回傳「還是得忍囉」，丈夫回「畫面越來越生動，心跳都加快了」；最令人妻崩潰是，丈夫竟表示「預備了體能恢復計畫」，告訴小三，「下次見面嚇死妳。」

但小三卻表示兩人是在網路上認識，並沒有任何男女感情，只是比較聊得來的好友，更沒有上摩鐵，只是有次兩人一起約在中山站吃飯，有去摩鐵附近走走，那時候看到有個老先生跟年輕女子從摩鐵走出來，所以才會傳那些開玩笑的訊息。

▼正宮沒想到丈夫竟背著她在外偷吃，甚至驚見2人互傳多封露骨訊息。（圖／達志／示意圖）

離婚，分手，心碎。（圖／達志／示意圖）

法官從兩人對話得知，小三以女友稱謂稱自己，人夫甚至回傳「要是妳的話就是被蜜甜醒的」，這些對話證明雙方有男女情愫，又以訓練「腰力」等具性暗示言語認定2人已逾越男女之情。

士林地院認為小三已60歲，不是毫無社會歷練的人，應有判斷是非的能力，這些對話足以干擾、破壞正宮婚姻生活圓滿、侵害配偶權，判她需賠正宮10萬元。

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