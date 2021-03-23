小王讚「夾到飛天」…人妻：連2天很舒服　夫看Line對話崩潰

▲邱姓人夫懷疑妻子外遇，見蘇男讚妻敏感「夾到飛天」更氣得抓狂，提告2人獲判賠30萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者羅志華／台北報導

邱姓人夫控訴，妻子與蘇姓客戶於2019年5至7月間外遇，期間多次發生性行為，更在Line上大膽聊色，見蘇男讚妻子「裡面很敏感」、「射完再夾真的飛天」更是氣到抓狂，妻子也寫下自白坦承外遇，向2人提告求償150萬元，北院判邱妻及蘇男應連帶賠30萬元。

邱妻表示，她在電子公司跑業務認識蘇男，2人時常幹話交流，不料丈夫竟於2019年7月間，佯稱手機壞了要向她借，並趁機窺探她與蘇男間性幻想的內容，事後又對她疲勞轟炸要求坦白，讓她無奈寫下自白書，2人已協議離婚，主張丈夫求償無理。

邱姓人夫於妨害家庭告訴中表示，因妻子莫名時常早出晚歸，又發現發票消費的地點與妻子報告的行程不同，行車紀錄器也拍到她載男人回家，又查出Line對話紀錄，才會攤牌談判，當時妻子也寫下自白坦承外遇。

法官審酌邱男筆錄，又參考邱妻與蘇男的對話紀錄，只見蘇說「好想做愛」，邱妻即回應「那要內射嗎？」，又見蘇男讚嘆妻子道，「你裡面很敏感、一直夾住，我覺得很緊，射完再夾真的飛天」，妻子在之後的對話也談到「連兩天都內射很舒服，在想要不要吃避孕藥」等語，顯見2人互動已超越一般情誼，侵害邱夫配偶權事證明確，判邱妻與蘇男應賠30萬元。

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