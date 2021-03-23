　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小王讚「夾到飛天」…人妻：連2天很舒服　夫看Line對話崩潰

▲感情出軌，第三者，外遇，通姦。（圖／視覺中國CFP）

▲邱姓人夫懷疑妻子外遇，見蘇男讚妻敏感「夾到飛天」更氣得抓狂，提告2人獲判賠30萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者羅志華／台北報導

邱姓人夫控訴，妻子與蘇姓客戶於2019年5至7月間外遇，期間多次發生性行為，更在Line上大膽聊色，見蘇男讚妻子「裡面很敏感」、「射完再夾真的飛天」更是氣到抓狂，妻子也寫下自白坦承外遇，向2人提告求償150萬元，北院判邱妻及蘇男應連帶賠30萬元。

邱妻表示，她在電子公司跑業務認識蘇男，2人時常幹話交流，不料丈夫竟於2019年7月間，佯稱手機壞了要向她借，並趁機窺探她與蘇男間性幻想的內容，事後又對她疲勞轟炸要求坦白，讓她無奈寫下自白書，2人已協議離婚，主張丈夫求償無理。

邱姓人夫於妨害家庭告訴中表示，因妻子莫名時常早出晚歸，又發現發票消費的地點與妻子報告的行程不同，行車紀錄器也拍到她載男人回家，又查出Line對話紀錄，才會攤牌談判，當時妻子也寫下自白坦承外遇。

法官審酌邱男筆錄，又參考邱妻與蘇男的對話紀錄，只見蘇說「好想做愛」，邱妻即回應「那要內射嗎？」，又見蘇男讚嘆妻子道，「你裡面很敏感、一直夾住，我覺得很緊，射完再夾真的飛天」，妻子在之後的對話也談到「連兩天都內射很舒服，在想要不要吃避孕藥」等語，顯見2人互動已超越一般情誼，侵害邱夫配偶權事證明確，判邱妻與蘇男應賠30萬元。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
老公視訊開會…侯佩岑狂問問題！　網轟：天啊真的抓狂
女星鏡頭前「脫衣上空吃餃子」！　掉出超兇形狀
獨／羅尚樺父緊摟老伴招魂　悲喊「兒子回家了」得聖杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他開職業賭場被抄　警嘆：抓你4次了！1賭客一夜砸千萬

少年負氣離家「花蓮單程票」拼新人生　一碗泡麵逆轉結局

快訊／F-5E搜救新進展！岸邊尋獲空軍頭盔　持續搜救上尉潘穎諄

司機「屁股壓到控制桿」　聯結車網架升起拉倒路口號誌桿

巴哈姆特貼「警察之子性侵」挨罰6萬　正義哥直奔南投抗議聲援

小王讚「夾到飛天」…人妻：連2天很舒服　夫看Line對話崩潰

便當雞腿結拜！失蹤飛官兄弟「才送完滿月禮」喊話：阿諄趕快回來

獨／羅尚樺殉職…父心痛緊摟老伴招魂！悲喊「兒子回家了」得聖杯

撞擊瞬間曝！板橋特斯拉「闖紅燈直直衝」沒煞車…撞騎士零件噴飛

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

他開職業賭場被抄　警嘆：抓你4次了！1賭客一夜砸千萬

少年負氣離家「花蓮單程票」拼新人生　一碗泡麵逆轉結局

快訊／F-5E搜救新進展！岸邊尋獲空軍頭盔　持續搜救上尉潘穎諄

司機「屁股壓到控制桿」　聯結車網架升起拉倒路口號誌桿

巴哈姆特貼「警察之子性侵」挨罰6萬　正義哥直奔南投抗議聲援

小王讚「夾到飛天」…人妻：連2天很舒服　夫看Line對話崩潰

便當雞腿結拜！失蹤飛官兄弟「才送完滿月禮」喊話：阿諄趕快回來

獨／羅尚樺殉職…父心痛緊摟老伴招魂！悲喊「兒子回家了」得聖杯

撞擊瞬間曝！板橋特斯拉「闖紅燈直直衝」沒煞車…撞騎士零件噴飛

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

索沙膝傷少年時就有　保險起見再赴醫檢查

他開職業賭場被抄　警嘆：抓你4次了！1賭客一夜砸千萬

北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

新HomePod擬配備螢幕、鏡頭！　蘋果beta版測試代碼曝光

少年負氣離家「花蓮單程票」拼新人生　一碗泡麵逆轉結局

全國議會議長盃軟網比賽首日　台南市議會贏得雙冠軍

百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

香蕉哥哥凍齡唱跳20年　46歲當爸「身體很吃力」

燈桿也能做充電樁！晶睿攜手台達電搶攻智慧城市應用商機

他想跳槽換 iPhone 12 ！內行人見「這需求」嘆氣：不要抱期待

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

檢方驗羅尚樺遺體　軍方列隊敬禮

貪官「一家六口」寄生市府　連警調都不敢得罪

即／護理師爬金龍山洗劫！嫌犯抓到了

在市府旁囂張收黑錢　他靠勢收賄手法翻新大揭密

快訊／北市婦人遭撞斃！肇事公車司機逃逸

羅尚樺妻淚崩！挺孕肚返事故地招魂

即／東港高中343人急送醫！元兇查到了

即／海岸發現失蹤飛鞋子及部分機體殘骸

約炮男模變肥宅！女學生掀眼罩喊不要遭硬上

民宿當後宮　高雄男當女友面性侵同房2閨蜜

F-5E墜海　飛官羅尚樺死因出爐

更多熱門

相關新聞

影／配偶家暴外遇　離婚還能分財產！民法修正　改依「貢獻度」分配｜行動法庭 第114集

影／配偶家暴外遇　離婚還能分財產！民法修正　改依「貢獻度」分配｜行動法庭 第114集

配偶家暴外遇，離婚時竟能要求分配一半的剩餘財產！在離婚時，夫妻雙方往往「公說公有理，婆說婆有理」，鬧上法院，未必能獲得公平判決。立法院去年底三讀修《民法》，未來夫妻離婚，剩餘財產要如何分配，必須視夫妻各自對家庭生活，子女照顧的貢獻度，來決定可以分配財產的比例和額度，這次修法讓夫妻財產分配更公平。《行動法庭》邀請專家，一起來討論夫妻離婚該注意的事！

懷疑被綠！他怒把妻「私處縫起來」

懷疑被綠！他怒把妻「私處縫起來」

人妻產後停機...警夫狂戰讓小三懷孕

人妻產後停機...警夫狂戰讓小三懷孕

女軍人高調嗆正宮「我也爽」逼離婚...陸網全怒！

女軍人高調嗆正宮「我也爽」逼離婚...陸網全怒！

名醫花世源外遇　妻訴離求償百萬

名醫花世源外遇　妻訴離求償百萬

關鍵字：

外遇侵害配偶權

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

台中25日下午2點起停水23hrs

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面