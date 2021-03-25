美憂中國6年內入侵台灣　外交部：與拜登團隊合作捍衛印太和平

▲太平洋艦隊司令、準印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像）



記者陳家祥／台北報導

美軍印太司令提名人阿基里諾表示，外界擔心中國可能在未來6年內入侵台灣，「這個問題可能比大多數人想像的更緊迫」。對於阿基里諾認為美國需要落實一項擬議中的270億美元計畫，以便在「近期內急迫地」提振美國在這個地區的防禦，我方外交部25日表示，未來台灣政府將在過去奠定的深厚基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作。

阿基里諾（John Aquilino）在美東時間23日出席美國聯邦參院軍事委員會召開的任命聽證會書面證詞中，重申美方信守《台灣關係法》及「六項保證」承諾，支持台灣維繫自我防衛能力。

阿基里諾也在聽證會中應詢指出，中國對台灣動武時機可能比多數人的認知更為急迫，因此美國必須積極因應。

對於阿基里諾重申美方對台灣國防安全的一貫堅定支持，外交部表示，誠摯感謝。外交部說，拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

外交部指出，未來台灣政府將在過去奠定的深厚基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作，進一步強化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。