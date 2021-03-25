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鄰居夜夜床戰！她留紙條求「降低激戰聲」...收回覆讚爆：滿滿正能量

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲女子受不了鄰居每晚的「床上激戰聲」。（示意圖／pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國女子胡尼迪（Victoria Huneidi）因受不了鄰居連續4天的床戰聲，由於激戰聲大到讓她難以入眠，在忍無可忍之下寫紙條向鄰居反應，沒想到竟收到鄰居令人讚賞的回覆，她隨即在TikTok分享，吸引22萬人次觀看。

根據《鏡報》報導，胡尼迪在紙條上留言，希望鄰居停止用力撞牆，並表示「如果你們將床與牆隔開，我會不勝感激，因為我每天都被噪音吵到無法入睡，感謝幫助，你們的鄰居敬上。」胡尼迪甚至還備註，噪音包括呻吟聲、床撞擊牆壁的聲音。

▲胡尼迪寫給鄰居的紙條。（圖／取自tiktok@victoriahuneidi29）

▲胡尼迪寫給鄰居的紙條。（圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

隔天胡尼迪回家後，發現地板上留了一張屬名寄件者是「很吵的鄰居」，收件者是「愛睏的鄰居」的卡片。內文提到，非常抱歉造成您的不便，我會好好管控音量，謝謝體諒。最讓胡尼迪感到吃驚的是，鄰居除了送她卡片外，還附上價值50美元（約合新台幣1400元）的星巴克禮物卡，做為補償。

▲鄰居回覆給胡尼迪的卡片。（圖／取自tiktok@victoriahuneidi29）

▲鄰居回覆給胡尼迪的卡片。（圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

胡尼迪隨即將紙條和卡片，拍成影片上傳TikTok，吸引了22萬人次觀看。網友留言表示，「滿滿正能量」、「這會開啟一段友誼」。不過也有人提到，之前她請鄰居小聲，他們反而故意更大聲。

國外也有一名女子因歡愉的聲音太大聲，遭到鄰居投訴，不僅如此，鄰居還在抗議紙條上寫道，「她的叫床聲像是豬叫」，讓她羞恥到當場想找個地洞鑽進去。不過她隨後也將這張投訴紙條上傳到推特並自嘲，原本以為自己像個性感的女人在呻吟，結果這只是個愚蠢的想法。

@victoriahuneidi29

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