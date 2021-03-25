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美國制裁緬軍2企業　政變後血腥鎮壓已達286人死亡

▲▼緬甸軍變將邁入第3個月，民眾仍未放棄與軍政府抗爭。（圖／路透）

▲緬甸軍變將邁入第3個月，民眾仍未放棄與軍政府抗爭。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國政府計畫正面打擊緬甸政變，針對軍方控制的兩家企業實施制裁，分別是緬甸經濟公司（Myanmar Economic Corporation）與緬甸經濟控股公司（Myanmar Economic Holdings Limited），並凍結在美國所持有的資產。緬甸軍方政變自2月起，軍政府不斷提升武力鎮壓示威者，目前至少286名民眾不幸喪生，近3000人遭逮捕。

據《路透社》報導，美國財政部預計最早於25日展開制裁，總統拜登則是於2月11日一項行政命令中，凍結緬甸中央銀行在紐約聯邦銀行持有的10億美元儲備金，因為緬甸軍政府在奪權後也曾試圖取回這筆錢。

除美國之外，英國、歐盟、加拿大等國也已對軍方領袖敏昂萊與其成年子女的6家企業展開制裁。歐盟不只凍結軍方資產，更實施旅遊禁令，要敏昂來與9名軍方高層「為了破壞民主與法治負單責任」。

緬甸軍方透過多間企業控制全國經濟，利益範圍從啤酒、香菸、電信、採礦甚至擴及房地產等，影響力極深。緬甸公民團體更於1月透露，敏昂萊長期濫用權力和國家資源幫助子女事業。社會人士積極呼籲各國政府對此實施制裁，切斷軍方一切收入來源，打擊石油和天然氣出口。但除了美國2月打擊3家寶石公司和此次將軍方企業列入黑名單外，並未直接針對軍方商業利益。

▼軍政府持續提升武力鎮壓示威者，傷亡慘重。（圖／路透）

▲▼軍政府持續提升武力鎮壓示威者，傷亡慘重。（圖／路透）

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