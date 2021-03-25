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5無良少年「沿路狂追1km」！8旬遊民慘遭石頭砸死...最重只判5年

▲▼26歲男街上脫褲當「騰扣懶」，結果是要給遊民穿。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲死者生前遭到嫌犯們追趕了1公里多，最終倒地撞到頭部，腦挫傷死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本岐阜市2020年3月一名遊民深夜無故遭到一群少年持石頭與土塊投擲，一行人甚至沿路猛追1公里，最後被害人的臉部因遭到土塊砸中，跌倒後腦部挫傷死亡。涉案的5名男子在案發1個月後分別被依殺人嫌疑與傷害致死嫌疑遭到逮捕，其中1人因傷害致死被轉送少年院，2人遭判刑，另2人則是獲得不起訴處分。

根據《朝日新聞》報導，當時81歲的遊民渡邊哲哉居無定所，平時生活在岐阜市的長良川橋下。2020年3月25日凌晨1時半左右，渡邊原本正在橋下休息，但卻突然遭到路過的5名未成年少年（事發當時未滿20歲）持石頭攻擊，儘管渡邊遭到攻擊後隨即逃跑，但一行人仍沿路追趕了1公里，沿途更不斷朝被害人投擲石頭與土塊。

死者最後被其中一人投擲的土塊砸中臉部，當場倒地不起，而跌倒時因撞擊力道過大導致腦部挫傷，送醫後不治身亡。據悉，涉案的5名少年平時是一起打棒球的夥伴，其中有公司職員、大學生以及無業人士。

事件發生1個月後，其中3人遭警方以殺人嫌疑逮捕，另2人則是被以傷害致死嫌疑逮捕。然而其中1名以殺人罪嫌遭到逮捕的少年已經因傷害致死等犯行被移送少年院，另外2人則分別被判處5年與4年的有期徒刑。另一方面，依傷害致死嫌疑遭逮捕的2人最終則獲得不起訴處分。

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