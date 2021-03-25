快訊／北韓又射了！朝日本海發射…《路透》：日本懷疑是彈道飛彈

▲北韓稍早於25日朝日本海發射不詳發射體，疑似為彈道飛彈。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近軍事動向頻頻，造成周邊地區不安！根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部今（25）日上午表示，北韓25日朝著東海（日本海）發射2枚疑似是彈道飛彈的不詳物體，目前南韓軍方正嚴密分析其種類與射程，不排除是彈道飛彈。

而根據日媒《NHK》、英媒《路透社》報導，日本海上保安廳於25日上午7時9分表示，北韓朝日本海（兩韓稱東海）發射疑似彈道飛彈的物體，而試射彈道飛彈違反聯合國安理會制裁項目，與其射程無關。

日媒《共同社》則引述日本政府說法，表示北韓疑似發射2枚彈道飛彈。

據悉，隨著美韓聯合軍演於3月展開、美國外交與國防高層出訪日本、南韓，並在兩國舉行雙邊2+2會談，屢次提及推動北韓去核，觸動北韓敏感神經，朝鮮勞動黨副部長金與正（金正恩胞妹）、北韓外務省副相崔善姬接連發表聲明痛斥，稱美國拜登若未來4年想睡安穩覺，就別製造煙硝味。

而北韓繼去年12月在黃海昌麟島上追加佈署放射炮、今年3月21日疑朝黃海（西海）發射短程（或中長程）巡弋飛彈，今（25）日再次做出挑釁動作。

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