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時隔1年！北韓發射2枚彈道導彈　日相強烈譴責「將與拜登討論」

▲▼金正恩看著飛彈發射。（圖／路透社）

▲ 此為北韓時隔一年再度發射彈道導彈。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓聯合參謀本部證實，觀測到北韓25日清晨朝東海（台灣稱日本海）射出2枚不明發射體。韓軍與美國情報當局聯手分析後指出，該發射體應為短程彈道導彈。日本官員對此表示譴責，直指北韓威脅地區安全與和平。

根據《韓聯社》，南韓軍方最新聲明指出，北韓於當地時間上午7時6分及25分，自咸鏡南道咸州郡朝東海海面發射2枚彈道導彈，飛行距離約450公里，最大飛行高度60公里。韓美情報當局目前推測，北韓自地面發射短程彈道導彈。

南韓青瓦台國家安全保障會議（NSC）指出，眼下正值美國總統拜登（Joe Biden）領導的新政府研擬北韓政策方向之際，平壤當局卻在此一時間點發射飛彈，令人感到憂慮。

《路透社》報導，日本首相菅義偉稍早指責，北韓發射2枚彈道導彈，落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，違反聯合國安全理事會決議，已對地區和平與安全構成威脅。他預計4月出訪美國時，與拜登「徹底討論」北韓問題，包括此次軍事行動。

北韓上一次發射彈道導彈是在2020年3月29日，自江原道元山市射出超大型火箭砲，距今相隔一年，目前不確定領導人金正恩是否到場指導。金正恩胞妹金與正16日才對美韓聯合軍演表示不滿，外務省第一副相崔善姬18日也呼籲美國撤回敵對政策，如今又發射導彈，令朝鮮半島情勢緊張。

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