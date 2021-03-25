2車撞擊竟害3萬戶停水！大貨車壓爆輸水管狂漏　民眾看到心淌血　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉台17線與永翔路口今(25)日上午10點10分發生一台半聯結車與一台大貨擦撞車禍，由於衝擊力相當大，導致大貨車落入路旁大排中，造成自來水公司大型輸水管線漏水，半聯結車司機及大貨車司機與副駕駛乘客共3人受到輕傷，枋寮警方獲報正調查事故原因。

▲車頭懸空 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲永翔路車禍。▼吊車拖吊。

警方調查，大貨車余姓駕駛（81年次）駕駛自用大貨車搭載曾姓乘客，沿台17線南往北行駛至永翔路口左轉，與營業半聯結車黃姓駕駛（67年次）駕駛的營業半聯結車，沿台17線北往南行駛，雙方於台17線與永翔路口發生撞擊。

由於兩台車子體積都很龐大，擦撞後產生很大撞擊力，其中半聯結車「頭上尾下」卡在溝旁斜坡，大貨車車頭則與貨斗呈現90度彎折，車頭並懸空卡在自來水幹管上，造成漏水。

枋寮警方獲報趕往處理，3人受傷分別送醫治療，經醫師診斷，受傷3人均為擦挫傷，無生命危險，聯結車駕駛人呼氣測試無酒精反應，大貨車駕駛人嘴巴受傷，已委託醫院抽血檢驗酒精濃度，有關肇事原因警方尚在調查釐清中。

自來水公司表示，受該事件影響，下午2點到明早6點共5個鄉鎮停水：分是枋寮、佳冬、林邊、新園、東港，影響3萬用戶，另枋山、獅子兩鄉減壓供水。

https://www.ettoday.net/news/20210325/1946250.htm

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