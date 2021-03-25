保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

▲車主將保時捷停錯地方了！（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）的生意一直很好，就算是平日，開車族也時常一位難求，不過即便如此，車子也不能亂停！有網友就貼出一張照片，從畫面中可見，居然有車主將愛車停放在購物車放置區，讓大票人全看傻眼，忍不住直呼，「你可以推他的車去逛啊」、「有錢人都是推保時捷牌的推車購物的」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文直呼，「這樣停，別人要怎麼放推車？」從他PO出的照片可以見得，居然有一輛黑色保時捷停放在好市多的購物車放置區，地板上明明有以黃色的車輪檔區隔開來，但車主卻硬是不偏不倚的卡了進去。

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照片曝光後，有網友就回應，「哇靠！無敵三寶欸」、「爛人開好車，很突兀的畫面」、「有錢就是任性」、「可以推他的車去購物」、「他可能希望大家把推車放在他車子前面」、「最好笑的三寶」、「這台購物車我先推走了」、「開好車沒帶腦」、「我還以為在考倒車入庫」。

由於這台車剛剛好塞進購物車放置區內，所以也有不少人歪樓稱，「不僅有錢，還技術滿分」、「其實技術很好耶，沒有磨到框」、「車輪卡得剛剛好」、「這停車技術好強大」、「其實不太好停，角度抓不錯」、「說真的能這樣停也算不簡單、技術不錯」。