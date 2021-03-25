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社會 社會焦點 保障人權

巡邏箱上有郵局存摺...警一查全台85人同名同姓！失主是阿兵哥

▲內埔警分局龍泉所警員鍾秉宏在巡邏箱上發現這本 郵局存摺 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局龍泉所警員鍾秉宏在巡邏箱上發現這本 郵局存摺 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔分局警員日前執行巡邏勤務時，在巡邏箱上發現郵局存摺一本，利用行動載具欲查該郵局存摺上朱姓男子的相關資訊，發現竟是菜市場名字，全台有85人同姓同名，不得已警方聯繫郵局，總算讓存摺順利返回主人手上；這名失而復得的民眾，對警方熱心送回存摺，感激不已。

▲內埔警分局龍泉所警員鍾秉宏在巡邏箱上發現這本 郵局存摺 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲ 存摺、失主領回。

▲失主出面領回存摺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局龍泉所警員鍾秉宏執行深夜巡邏勤務巡簽某一巡邏點時，好奇的發現朱姓民眾的郵局存摺，遺留在巡邏箱上。訪詢店家，無人認識朱民，附近又沒有監視器可供調閱。只好先將存摺帶回派出所。

但鍾員心想失主一定憂心忡忡，遂以M-police行動載具過濾失主的姓名，發現這個名字是個「菜市場名」，全台竟有85位同名同姓，只好透過郵局代為通知，失主經通知到派出所領取時，喜出望外，並表示，渠目前在龍泉地區從軍，日前將存摺交給同袍代辦業務，卻不慎遺失。雖已報失，卻仍擔心遭人冒用，從事不法，幸好警方協助尋回，讓他放下心中的大石頭。

分局長蔡耀順提醒民眾，出門在外應注意自身財物保管，避免損失外；並呼籲民眾，現詐騙集團猖獗，若拾得任何財物、金融卡或存簿，若不知如何處理，可逕打110報警，切勿逕擺他處，才不會遭不法之徒利用。

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屏東郵局內埔警察存摺同名同姓

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