左轉車禍佔34%　屏東市民生路3交叉路口增左轉號誌

▲屏東縣警方針對民生路與自由路等路口新增左轉保護時相 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

去年底屏東市民生東路與瑞光路一段路口增設左轉車道，有效降低事故發生率，並改善塞車現象，縣警局表示，已在民生路與自由路等路口，新增左轉保護時相，以確保交通安全。

屏東縣鄰近的麟洛、內埔鄉民大多利用台1線續接民生路進入屏東市區，其中民生東路與瑞光路一段路口，自2020年7月開通後，每逢上下班尖峰時段，因車道容量有限，左右轉車佔據雙車道，影響直行車流而造成回堵車龍，交通事故件數更是居高不下。

▲民生東路與瑞光路一段路口左轉車道。

屏東縣政府警察局與路權機關交通部公路總局第三區養護工程處研議，為降低該路口肇事率，於該路口新增左轉專用道，自去年12月底完成改善工程後，有效疏解直行轉彎車交織，不僅改善該處車流壅塞狀況，且交通事故發生數也從單月最高峰30件降至個位數。

警方分析民生路段的事故碰撞以左側側撞居多，如民生、逢甲、復興路口，去年1-12月發生70件交通事故，以左側側撞24件最多（34％），縣長潘孟安在縣府主管會議指示及規劃，將先針對復興路新增左轉保護時相，配合增設左轉車道，取消中華路與民生路延伸路口及進行調整號誌等改善措施；另在民生路與自由路口、民生路與廣東路口及民生路與香揚路口新增左轉保護時相，並於民生東路路段試辦中央實體阻隔等，這些改善工程預計於今年7月底前完成。

縣警局長李文章表示，交通事故肇因主要在於人、車、路的交通三大要素的綜合影響，交通事故防制應由交通管理3E之工程、教育及執法三大面向進行，警方依據事故特性妥適規劃勤務外，將持續加強教育宣導、跨局處研議改善工程，並於易肇事路段及路口建置科技執法設備，期有助於降低肇事率，以提供用路人「不塞車、少事故、減傷亡」的交通環境。

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