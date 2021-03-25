數位發展部最快1年內掛牌　聚焦資安、數位經濟、數位轉型

▲行政院會會後記者會，發言人羅秉成轉述會議內容。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院積極推動組織改造，25日推動首波組改，通過備受關注的「數位發展部」設立一案。政委郭耀煌說，數位發展部有三大方向，確保國家資通安全、促進國家數位經濟、加速國家數位轉型；草案送出後，將成立籌備處，約6個月到1年時間，數位發展部就能正式掛牌。

郭耀煌表示，數位發展部未來功能定位有三大方向，第一，同步籌設資通安全屬跟國家資通安全研究院，希望能夠括增目前政府資安團隊的能量跟規模，確保國家資通安全，必須保障國民安心使用數位服務，確保政府服務可以持續運作、保護政府和民間的數位資產。

會強化跨機關的資安聯防機制，掌握自主資安科技，建構先期的偵知、預警能量，降低損害風險。積極扶植台灣資安產業，從政府到民間可以串成公私協力的資安國家隊。

第二，促進數位經濟發展，未來會聚焦軟體、服務、系統整合、垂直運用、數位內容、資料經濟新服務的推動等，以目前的生產毛額約在6000億左右，就業人口約在26萬。對照台灣極具優勢的硬體製造業，約在2.7兆規模、42萬就業人口，有明顯差距，數位發展部希望能加速軟體跟服務的成長，擠身兆元產業。

第三，加速國家數位轉型。數位發展部會負責基礎建設、環境整備、統籌資源運用規劃，如人才培育、資料流通運用標準，完備法治建構，基礎環境做好，會跟中央、地方機關一起合作落實國家數位轉型。未來可以擴大民眾信賴的便民服務、彰顯平等包容的數位人權價值、把台灣數位國力延伸到國際。



至於外界關注的掛牌運作時間，郭耀煌說，法案送到立院會積極爭取立院支持，以數位發展部的籌備在立法院通過組織法後，政院會馬上掛牌成立籌備處，「希望籌備處成立後，6個月到1年內數位發展部正式成立」，這是目前預定的進度，相關工作都有在準備。

而關於資安人才不足的問題，郭耀煌說，這在台灣是問題也是全球現象，有跟人事總處討論在公務部門擴增資安部門員額還有相關待遇。第二，除了公部門擴增資安人才外，還有法人、民間企業，希望藏才於民，公私協力就是國家資安的國家隊，這樣可以有效擴增人才，或把民間資安能量用來強或國家資通安全，對企業成長也有幫助。