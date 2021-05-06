政院拍板少子女化對策新方案　管碧玲讚支持夫妻想生能生

▲少子女化近來已成為國安問題。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會6日拍板「建構安心懷孕友善生養環境」方案，以3大措施搶救少子化。對此，民進黨立委管碧玲讚許政策修正方向，讓願意生育卻遭遇困難的夫妻，皆能夠得到國家的協助。

行政院長蘇貞昌6日拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。在擴大不孕症試管嬰兒補助方面，範圍擴大到一般夫妻，預估每年投入26至32億元，嘉惠不孕夫妻2萬3千至2萬8千對。

管碧玲長期關心少子化議題，在去年9月質詢衛福部長陳時中時，即揭露現行之人工生殖補助方案，補助範圍僅限中低收入戶，且該方案已推行6年，僅催生6個試管嬰兒出生、1案懷孕中。

管碧玲指出，國民接受人工生殖補助的施術比例連年升高，2019年透過人工生殖出生的嬰兒數，已經增加至1萬236名，占比出生人口5%以上。

管碧玲認為，人工生殖讓許多夫妻面臨沈重經濟負擔，施術過程漫長且辛苦，不僅是身心的煎熬，還要加上經濟的壓力，面對人工生殖的高門檻，政府應該給予協助。

管碧玲也建議，政府應多方參照他國人工生殖補助措施、擴大補助範圍，減輕夫妻求子壓力。

管碧玲說，本次衛福部推出的人工生殖補助方案，讓補助對象不再限制低收與中低收入戶，並採取階梯式的補助，預計讓能夠受益之夫妻，將從一年的20對大幅增加至2萬8千對。

管碧玲表示，這是人民所期待的方向，她樂見政府因應少子化問題的決心，也很高興衛福部採納她所提出「快速」、「大幅度」增加人工生殖補助政策的提議。