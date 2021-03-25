中苗用水供5停2　台中居民搶買水桶「彷彿回到921地震」

記者黃翊婷／綜合報導

台中、苗栗地區將從4月6日起分區限水「供5停2」，不少民眾擔心儲水問題，開始搶購水桶和桶裝水，各大賣場、商店銷量大增。家住台中豐原的劉姓居民形容，這個狀況彷彿回到921地震；還有美髮業者打算增設水塔，以免沒水幫客人洗頭。

▲賣場水桶大熱銷。（圖／東森新聞，下同）

旱災中央災害應變中心24日召開跨部會議，指揮官、經濟部長王美花表示，為延長水庫供水時程，苗栗及台中地區自4月1日起工業用水戶由11％提升至13％，2週後（4月6日起）苗栗、台中地區（含彰化市及和美、花壇部分地區）由減量供水橙燈，轉為分區供水紅燈，到時將分為甲、乙兩區輪流，採用供5天、停2天的節水措施，預估可節省水量15％。

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分區限水的消息傳開後，中苗居民擔心儲水問題，紛紛前往各大賣場、商店搶購桶裝水以及水桶，其中最受歡迎的是可以裝較多水的橘色大型水桶。居民坦言，聽到要限水多少會緊張，畢竟一旦停水，不僅無法沖馬桶、洗澡，碗盤沒洗也會發臭，加上現在還是疫情期間，會擔心家中幼童沒水可以洗手。

▲民眾搶購水桶。

根據《聯合新聞網》報導，家住台中豐原的劉姓居民形容，這個狀況彷彿回到921地震；還有美髮業者打算增設水塔，而洗車業者則選擇在停水期間暫停營業，因為大部分的洗車店都是使用自來水，就算備有大型水塔，也只夠使用一天。

除了台中、苗栗之外，高雄地區高屏溪流量也持續降低，連江地區南竿水庫蓄水量偏低，加上東莒已由國軍開始載水支援，因應水情變化，自4月1日起高雄地區水情燈號也由減壓供水黃燈，轉為減量供水橙燈，其中工業用戶自主節水7％，連江地區則由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。《ETtoday新聞雲》為您整理民生、工業等供水影響資訊如下：

▲台中分區供水實施內容。（圖／經濟部提供，下同）

一、 水情紅燈地區：苗栗、台中

民生限水措施：4／6起供5天停2天，以節水15％為目標

工業限水措施：4／1起節水率由11％提升至13％

非工業及游泳池節水措施：維持節水率20％

▲苗栗分區供水實施內容。

二、 水情橙燈地區：新竹

民生節水措施：全日減壓供水

工業節水措施：維持節水率11％

非工業及游泳池節水措施：維持節水率20％

三、 水情橙燈地區：嘉義、台南及高雄

民生節水措施：台南、高雄全日減壓供水／嘉義夜間10點至隔日6點減壓供水

工業節水措施：節水率7％

非工業及游泳池節水措施：節水率10％

四、 水情黃燈地區：桃園、彰化、雲林、南投、連江

民生節水措施：夜間10點至隔日6點減壓供水

工業節水措施：節水率7％

▲醫療及學校載水點。

五、醫療及學校載水點大盤點

台中地區：東勢營運所前消防栓、新政路330號前消防栓、集集、嘉和與第一淨水場

苗栗地區：東興淨水廠、永和山水庫、苗126線14K處（盛興橋）、苗126線（米浪窩寵物旅館附近）、中興淨水場、全家便利商店三義金美店

彰化地區：花壇、鹿港及溪湖第一淨水場

▲50處工業用水水車載水點。

六、工業用水「水車載水點」大盤點

北水處19處

基隆新山、基隆六堵淨水場

宜蘭深溝、宜蘭龍德淨水場、宜蘭利澤工業區服務中心

花蓮光華、國慶、壽豐及鳳林淨水場

新北新莊、板橋服務所、新北板新給水廠

桃園平鎮、大楠、龍潭淨水場

南投集集、嘉和淨水場

雲林大北勢、埤仔頭、林內、湖山、石榴、古坑淨水場

高雄坪頂、大崗山、拷潭、澄清湖、鳳山淨水場

▼全台限水、節水措施一次看。