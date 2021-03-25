50年來首因乾旱限水！中部曾2次分區輪流供水　網憶921地震慘況

▲鯉魚潭水庫。（圖／翻攝自水利署網站）

記者黃翊婷／綜合報導

台中、苗栗地區自4月6日起分區限水「供5停2」，掀起中部民眾搶買桶裝水以及水桶的風潮。其實，中部地區過去曾發生兩次分區限水的狀況，分別是921大地震，以及苗栗鯉魚潭水庫進水閘門故障。

旱災中央災害應變中心24日召開跨部會議，指揮官、經濟部長王美花表示，為延長水庫供水時程，苗栗及台中地區自4月1日起工業用水戶由11％提升至13％，2週後（4月6日起）苗栗、台中地區（含彰化市及和美、花壇部分地區）由減量供水橙燈，轉為分區供水紅燈，到時將分為甲、乙兩區輪流，採用供5天、停2天的節水措施，預估可節省水量15％。

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▲全台限水、節水措施一次看。（圖／經濟部水利署提供）

自來水公司第四區管理處副處長林義雄向《聯合新聞網》表示，其實中部曾發生兩次分區限水的狀況，一次是在1999年的921大地震，另一次則是因為苗栗鯉魚潭水庫進水閘門故障，導致停水4天，但除了這兩次之外，已經超過50年沒有因為乾旱而分區輪流限水了。

而這次中苗地區限水的消息傳開後，當地居民開始搶購水桶儲水，還有居民、網友形容這個狀況讓人想起921大地震時的慘況。據了解，921大地震重創自來水設施，導致石岡水壩、鯉魚潭水庫受損無法供水，豐原淨水廠也因為管線損壞完全無法供水，當時大台中地區供水量不足，便採取分區輪流限水，每區供水2天停4天，直到自來水設施搶修完成，才恢復正常供水。