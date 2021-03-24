全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

▲2021年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，截至目前，台南市議會共得到5項冠軍、2項亞軍及1項季軍獎盃。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2021年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，在新北市舉辦，24日為第2日賽程，然而由於上午雨勢過大，一直到下午2時多才恢復比賽，截至目前，台南市議會共得到5項冠軍、2項亞軍及1項季軍獎盃，郭信良議長表示，大家都竭盡全力，會在剩下的項目繼續努力。

郭信良議長指出，台南市議會軟網代表隊今年的傷兵較多，影響到整體實力；再加上籤運不佳，好幾次都打到搶七，所以成績不如預期。郭信良議長說，雖然有種種較為不利的因素，所有的隊員仍是迎難而上、全力以赴，至今還有男員工組、男員工雙打及女員工組的成績未揭曉，尚在激烈纏鬥中。

台南市議會在此次軟網賽現有成績如下：1、議長或副議長與議員混雙組：冠軍郭信良議長、陳怡珍議員；季軍林炳利副議長、周麗津議員。2、議員與幕僚長或副幕僚長混雙組冠軍：陳怡珍議員、汪啟瑞秘書長。3、議員團體組亞軍。4、女議員雙打組冠軍：陳怡珍、周麗津議員。5、男議員雙打組冠軍：郭信良議長、李啟維議員。6、議員單打賽冠軍：李啟維。7、員工團體組亞軍。

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