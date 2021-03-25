蘇大媽又被廟宇公告禁足　8廟「永不歡迎」...網：15據點列警示人物

▲台南檢舉達人蘇大媽，被台灣首廟天壇公告列入「禁止進入」人士。（圖／翻攝自920公社）

記者林悅／台南報導

「又解鎖一張，差不多可以登錄金氏世界紀錄」，台南檢舉達人蘇大媽又吃禁足令，遭台南首廟天壇公告「禁止進入本壇各處所」，網友議論紛紛指出，這是不是蘇大媽被列為禁止進入的第10家宮廟？懷疑蘇大媽可能是全世界被宮廟禁止進入最多的紀錄保持人。

網友PO出台南知名天公廟「台灣首廟天壇」3月23日公告指出：「公告即刻起永久禁止蘇姓女子進入本壇各處所，近日有來歷不明之蘇姓女子，不明原因屢屢於本壇內外滋事，並騷擾本壇工作人員及信眾，嚴重擾亂本壇安寧秩序；為使十方眾善信安心參香，本壇決議即刻起永久禁止蘇姓女子進入本壇（含廟埕及各處所），如有違反必依法究辦，絕不寬貸。註：各處所包含廟埋停車場、廟內所有通道、讀書館、一切公設等」。

在臉書920公社擁有1.1萬名黑粉的台南檢舉達人「蘇大媽」，去年陸陸續續被全台多間宮廟公告成「拒絕往來戶」，理由多是指蘇大媽涉及辱罵、毀謗甚至挑釁香客及廟裡志工等，宮廟不堪其擾下，貼出蘇女「禁止進入」的公告，並表示若蘇大媽仍執意硬闖將會依法送辦。

網友指出，蘇大媽前前後後已被台南開基玉皇宮、大天后宮、苗栗拱天宮、台南灣裡萬年殿、三郊鎮港海安宮、三宮大帝廟、安平開台天后宮、清水寺…列為「禁止進入」人士，如今再添加台灣首廟天壇，除引起網友熱議外，還懷疑蘇大媽可能是全世界被宮廟禁止進入最多的紀錄保持人。

▲網友懷疑蘇大媽可能是全世界被宮廟禁止進入最多的紀錄保持人。

此外，據了解，蘇大媽因違反醫療法案件被判刑5月，不服檢察官撤銷易科罰金，向台南地院提異議被駁回，再向台南高分院提出抗告，台南高分院3月9日駁回蘇女的聲明異議，蘇大媽將入監服刑100天。此外，蘇大媽涉嫌因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員被檢察官提起公訴，台南地院以她涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，6罪各判3個月，合併應執行刑8個月，她不服提起上訴，台南高分院3月17日上午宣判，將她加重改判刑1年定讞。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

