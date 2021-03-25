蘇大媽收第6張宮廟禁令！跟拍、挑釁信眾　台灣首廟天壇公告禁入

記者黃翊婷／綜合報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」因為挑釁路人、公家機關惹議，近期將要入監服刑，但她的行為舉止並未因此收斂，最近還跑到台灣首廟天壇天公廟擾亂。廟方為維護信眾參拜品質，23日貼出公告禁止蘇婦進入，這也是她收到的第6張宮廟「逐客令」。

▲蘇大媽瘋狂檢舉的行為讓警方超頭痛。（圖／ETtoday資料照）

據了解，蘇婦日前在台灣首廟天壇天公廟跟拍信眾，加上她曾在廟中刻意挑釁他人，最後廟方為了維護信眾的參拜品質，只好在23日貼出公告，禁止她進入台灣首廟天壇天公廟的各個處所。

回顧蘇婦過往的行為，近年來她因為亂入廟會、菜市場、圖書館，甚至在2016年間檢舉一對賣地瓜的清苦母子違規設攤，惹出爭議，因此在台南「爆紅」。去年5月11日她因為積欠房東2年房租，遭法院強制執行，被直接請出租屋處，從此無家可歸，後來有宮廟人士好心收留，沒想到她還是不改本性，繼續擾亂，最終與廟方撕破臉。

包含台灣首廟天壇天公廟在內，已有6間廟宇公告將蘇婦列為不歡迎對象，另外5間宮廟分別為台南開基玉皇宮、台南大天后宮、苗栗白沙屯拱天宮、安平開台天后宮，以及北極殿。

▲蘇大媽被6間宮廟明令禁止進入。（圖／記者林悅翻攝）

而蘇婦因為涉犯妨害公務及侮辱公務員罪，被檢察官提起公訴，一審被判處有期徒刑8個月。今年3月台南高分院法官認為她的行為是對國家公權力為最嚴峻之侵害，實屬蔑視，不得輕縱，於是加重改判刑1年定讞。

沒想到即將入監之際，蘇婦又被爆出大鬧台灣首廟天壇天公廟的爭議，也因此收下第6張宮廟「逐客令」。