　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘇大媽收第6張宮廟禁令！跟拍、挑釁信眾　台灣首廟天壇公告禁入

記者黃翊婷／綜合報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」因為挑釁路人、公家機關惹議，近期將要入監服刑，但她的行為舉止並未因此收斂，最近還跑到台灣首廟天壇天公廟擾亂。廟方為維護信眾參拜品質，23日貼出公告禁止蘇婦進入，這也是她收到的第6張宮廟「逐客令」。

▲台南「蘇大媽」犯妨害公務等6罪，台南地院判刑8月。（圖／資料照／記者黃孟珍翻攝）

▲蘇大媽瘋狂檢舉的行為讓警方超頭痛。（圖／ETtoday資料照）

據了解，蘇婦日前在台灣首廟天壇天公廟跟拍信眾，加上她曾在廟中刻意挑釁他人，最後廟方為了維護信眾的參拜品質，只好在23日貼出公告，禁止她進入台灣首廟天壇天公廟的各個處所。

回顧蘇婦過往的行為，近年來她因為亂入廟會、菜市場、圖書館，甚至在2016年間檢舉一對賣地瓜的清苦母子違規設攤，惹出爭議，因此在台南「爆紅」。去年5月11日她因為積欠房東2年房租，遭法院強制執行，被直接請出租屋處，從此無家可歸，後來有宮廟人士好心收留，沒想到她還是不改本性，繼續擾亂，最終與廟方撕破臉。

包含台灣首廟天壇天公廟在內，已有6間廟宇公告將蘇婦列為不歡迎對象，另外5間宮廟分別為台南開基玉皇宮、台南大天后宮、苗栗白沙屯拱天宮、安平開台天后宮，以及北極殿。

▲台南知名檢舉達人「蘇大媽」因涉嫌因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員罪嫌，台南地院將她判刑8月，經上訴二審被加重改判1年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蘇大媽被6間宮廟明令禁止進入。（圖／記者林悅翻攝）

而蘇婦因為涉犯妨害公務及侮辱公務員罪，被檢察官提起公訴，一審被判處有期徒刑8個月。今年3月台南高分院法官認為她的行為是對國家公權力為最嚴峻之侵害，實屬蔑視，不得輕縱，於是加重改判刑1年定讞。

沒想到即將入監之際，蘇婦又被爆出大鬧台灣首廟天壇天公廟的爭議，也因此收下第6張宮廟「逐客令」。

ET快訊
中捷綠線今重啟！18站免費搭30天　粉絲凌晨3點半起床搶搭首
爆遭福原愛視訊離婚…江宏傑「遮半臉」露面！　左無名指洩婚姻現
快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　冒濃煙嚇壞晨運老人
長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人分析「船長下場」：以後不用跑了
「真人娜美」空姐KTV喝醉路倒！超羞趴姿被帶走　警驚逮「撿屍
快訊／女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台大校園誓師！　揭密四海幫「成立2年就近萬人」險遭滅幫

阿里山狂燒5天疑「人為縱火」！檢警追查中

快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　留打火機冒濃煙嚇壞晨運老人

養家加班到凌晨3點！2寶爸撞加油站「燒成焦屍」　1月才買新車

蘇大媽收第6張宮廟禁令！跟拍、挑釁信眾　台灣首廟天壇公告禁入

快訊／女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

G奶網紅被揉胸頂臀　「FBI帥哥」鄧佳華判賠13萬760元確定

飲料店開出千萬發票　前股東複製1張想A獎金！一處露陷發財夢碎了

快訊／國1重大車禍！2車車頭、車尾消失　1女無生命跡象、1男輕傷

【專訪翁茂鍾】被說高鐵上耍特權？卻是台北一路站到台南以示抗議

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

優惠不打烊！ 肯德基推餐點代碼券激省5千元

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

台大校園誓師！　揭密四海幫「成立2年就近萬人」險遭滅幫

阿里山狂燒5天疑「人為縱火」！檢警追查中

快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　留打火機冒濃煙嚇壞晨運老人

養家加班到凌晨3點！2寶爸撞加油站「燒成焦屍」　1月才買新車

蘇大媽收第6張宮廟禁令！跟拍、挑釁信眾　台灣首廟天壇公告禁入

快訊／女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

G奶網紅被揉胸頂臀　「FBI帥哥」鄧佳華判賠13萬760元確定

飲料店開出千萬發票　前股東複製1張想A獎金！一處露陷發財夢碎了

快訊／國1重大車禍！2車車頭、車尾消失　1女無生命跡象、1男輕傷

【專訪翁茂鍾】被說高鐵上耍特權？卻是台北一路站到台南以示抗議

台大校園誓師！　揭密四海幫「成立2年就近萬人」險遭滅幫

李亮瑾首曬「母子合照」…虧兒偶包重！曝當媽心聲：努力保護你

女高中生搭台中捷運...妳是壽星！盧秀燕帶頭唱生日快樂歌

陳時中建議蔡英文打國產疫苗　連勝文酸：移轉疫苗取得的決策錯誤

日本東京奧運聖火傳遞今展開　10點40全程直播看這裡

阿里山狂燒5天疑「人為縱火」！檢警追查中

瘋電影／金窩駭浪　追求金錢只能犧牲親子陪伴值得嗎

爆遭福原愛視訊離婚…江宏傑「遮半臉」露面！ 左無名指洩婚姻現況

快訊／景美運動公園公廁1男自焚亡　留打火機冒濃煙嚇壞晨運老人

高雄人不用再等了！南部第二家　王品和牛火鍋吃到飽插旗左營

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

快訊／國1「2車對撞」車頭消失　1女命危、1男輕傷

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

神秘女車陣跳舞　民驚：10m外有四面佛

78歲翁悶死腦麻女兒！兒子開庭求情

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

斗六行義宮後方火警　廟公受困亡

G奶網紅被揉胸頂臀　鄧佳華判賠13萬760元確定

快訊／高雄林園深夜火警　民眾受困

更多熱門

相關新聞

台南市議會暫得5金2銀1銅

台南市議會暫得5金2銀1銅

2021年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，在新北市舉辦，24日為第2日賽程，然而由於上午雨勢過大，一直到下午2時多才恢復比賽，截至目前，台南市議會共得到5項冠軍、2項亞軍及1項季軍獎盃，郭信良議長表示，大家都竭盡全力，會在剩下的項目繼續努力。

持續打炒房有用嗎？　55％民眾認：「房市還是沒降溫！」

持續打炒房有用嗎？　55％民眾認：「房市還是沒降溫！」

跨海行銷台南鳳梨加工品

跨海行銷台南鳳梨加工品

台南「胖瘦娃娃機雙盜」！10多家店受害

台南「胖瘦娃娃機雙盜」！10多家店受害

全國議長盃軟網台南市議會贏得雙冠軍

全國議長盃軟網台南市議會贏得雙冠軍

關鍵字：

台南

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！　6縣市低溫特報

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

更多

最夯影音

更多
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面