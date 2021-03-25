邱國正：國軍搜救飛官不會停止　到目前為止沒有大進展

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，另名飛官上尉潘穎諄則下落不明、生死未卜。對此，國防部長邱國正25日表示，國軍的搜救沒有停、也不會停，不過在有些裝備、座椅發現後，「到目前沒有大的進展」。

立法院外交及國防委員會25日邀請邱國正報告「四年期國防總檢討」，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，國軍的搜救沒有停、也不會停，不過在有些裝備、座椅發現後，「到目前沒有大的進展」。

邱國正說，不管地面部隊、空中的、海上的都持續在做，「我來之前他們還跟我回報」，目前動員的兵力不少，絕對不是做個樣子，國防部很誠懇地跟家屬報告，搜救不會停止。

有關彈射椅的汰換期程，邱國正強調，「人命關天、生命無價，沒有什麼浪費的」，彈射椅不是因為案子才起案，是從去年不幸殉職的飛官朱冠甍事件後，空軍就在做準備，而且有籌措經費要換掉座椅，期程都按照規劃進行。

邱國正說明，空軍已經有跟廠商協調，按照本來的期程，可能要到2022年才可以陸續獲得，經過協調以後進度會加快，不過還是要注意到安全的問題。

邱國正也說，目前的狀況大家很清楚，的確是兩架戰機有碰撞，但細部問題也是國軍要追的，「不能講說平白無故研判，各種可能我們都會納入，一個一個驗證」，後續程序會按照飛安委員會的步驟調查。

邱國正強調，釐清真相不光是大家的期望，也是軍方絕對要知道的真相，如此才可以著手強化問題的解決。

邱國正認為，國軍在訓練方面還是要著手，他也有感而發地跟很多同仁講，空軍在飛航有專業，但不光是空軍、各軍種都要避免一個問題，就是「不要認自己資格很深」，訓練步驟要強化，其他該要飛航的還是要飛航，戰備不能疏忽。

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