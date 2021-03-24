國防部正全力搜尋潘穎諄　共機今天還派3架次擾台

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。國民黨主席江啟臣24日在中常會上向不幸殉職的羅尚樺家屬表示哀悼，他表示，每一位軍官都是國家的重要資產，並呼籲替換現有F5-E戰鬥機之前，應該加強維修保養，加速升級彈射椅。