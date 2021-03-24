　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部正全力搜尋潘穎諄　共機今天還派3架次擾台

▲▼2架次殲-10機、1架次運-8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

▲2架次殲-10機、1架次運-8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／綜合報導

2架F-5E戰機22日執行例行訓練，在調整隊形時發生擦撞，造成中尉飛行官羅尚樺殉職，上尉飛行官潘穎諄失蹤。空軍司令部表示，國防部盡全力進行搜救工作。然而，還沒找到潘穎諄，共軍卻派3架共機擾台。

國防部24日晚間證實，共軍下午派2架次殲-10機、 1架次運-8反潛機進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

▲▼2架次殲-10機、1架次運-8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

根據國軍公開資料，今年已累計140架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機。3月的部分，截至3月24日共有19架次共機，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月10日運8反潛機1架次、3月11日運8反潛機1架次、3月12日運8技偵機1架次；3月14日運8反潛機1架次；3月15日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；3月17日運8反潛機1架次；3月20日運8反潛機1架次；3月22日殲-10機2架次；以及3月24日殲-10機2架次、運-8反潛機 1架次。

▲▼2架次殲-10機、1架次運-8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

ET快訊
福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑！深挖母女情「像教練和選手」
把情敵做成人彘...千古第一后死了200年還被啪啪？史料令人
曾背60萬卡債！女星堅持「只用現金消費」　理財3招拚買200
快訊／鳳梨爆紅宣布不再接通告　媒體前感性告別「以後不會再見了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

民進黨優化繳黨費方式：新增信用卡線上刷卡、第三方支付

國防部正全力搜尋潘穎諄　共機今天還派3架次擾台

丁允恭遭撤職「停止任用2年」　Y女哽咽：判決結果很不公平

江啟臣籲加速升級F5彈射椅：每一位軍官都是國家重要資產

蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

鄭文燦被9正妹抬棺舞「體重話題夯」　小編曝數字...蔡易餘是錯的

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

民進黨優化繳黨費方式：新增信用卡線上刷卡、第三方支付

國防部正全力搜尋潘穎諄　共機今天還派3架次擾台

丁允恭遭撤職「停止任用2年」　Y女哽咽：判決結果很不公平

江啟臣籲加速升級F5彈射椅：每一位軍官都是國家重要資產

蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

鄭文燦被9正妹抬棺舞「體重話題夯」　小編曝數字...蔡易餘是錯的

大專女壘／台體李蘊希看錯暗號被冰　敲大學首轟感謝教練信任

獨家／超毛！中和神秘女穿梭車陣跳佛舞　民驚：四面佛在10公尺外

Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

買雞排全程不敢廢話！他貼老闆娘「霸氣公告」笑翻網友：有個性

快訊／高雄林園深夜住宅火警　屋內4人受困！消防急搶救

歌手恭喜馬思純男友「睡到女明星」被罵爆！　傻眼：反諷被說成惡臭

阮經天「下巴整圈鬍」揭頹廢近況　網一看認不出：像遊牧民族！

照顧50年！78歲翁半夜棉被悶死女兒　兒子開庭替爸爸求情

春雨全台喝水1150萬噸！這水庫「最大贏家」　專家曝45天嚴重預報

60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！

政治熱門新聞

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

獨／鳳梨酥遭禁　糕餅業者曝LINE對話：小三通一過來就要被扣貨

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

黃敏惠兒幫認了：我媽用人不當該道歉檢討

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

飛官頻因彈射椅殉職怪在野？　徐巧芯：有什麼民進黨無法表決通過

傳蔡英文參加大港開唱　高雄藍營開轟

樂天女孩扛鄭文燦　鄭運鵬曝「老婆軍令」：你不准被抬喔

更多熱門

相關新聞

快訊／江啟臣籲加速升級F5彈射椅

快訊／江啟臣籲加速升級F5彈射椅

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。國民黨主席江啟臣24日在中常會上向不幸殉職的羅尚樺家屬表示哀悼，他表示，每一位軍官都是國家的重要資產，並呼籲替換現有F5-E戰鬥機之前，應該加強維修保養，加速升級彈射椅。

美國防部新聞指台灣非中國　陸回應

美國防部新聞指台灣非中國　陸回應

快訊／蔡英文親赴台東慰問潘穎諄家屬　殯儀館弔念羅尚樺

快訊／蔡英文親赴台東慰問潘穎諄家屬　殯儀館弔念羅尚樺

我們不想失去優秀的飛官

我們不想失去優秀的飛官

搜救上尉潘穎諄第3天！軍方出動「紅雀二型無人機」

搜救上尉潘穎諄第3天！軍方出動「紅雀二型無人機」

關鍵字：

國防部潘穎諄共機

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面