國防部正全力搜尋潘穎諄　共機今天還派3架次擾台

▲2架次殲-10機、1架次運-8反潛機擾台。（圖／國防部提供）
記者黃巈禾／綜合報導
2架F-5E戰機22日執行例行訓練，在調整隊形時發生擦撞，造成中尉飛行官羅尚樺殉職，上尉飛行官潘穎諄失蹤。空軍司令部表示，國防部盡全力進行搜救工作。然而，還沒找到潘穎諄，共軍卻派3架共機擾台。
國防部24日晚間證實，共軍下午派2架次殲-10機、 1架次運-8反潛機進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
根據國軍公開資料，今年已累計140架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機。3月的部分，截至3月24日共有19架次共機，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月10日運8反潛機1架次、3月11日運8反潛機1架次、3月12日運8技偵機1架次；3月14日運8反潛機1架次；3月15日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；3月17日運8反潛機1架次；3月20日運8反潛機1架次；3月22日殲-10機2架次；以及3月24日殲-10機2架次、運-8反潛機 1架次。
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