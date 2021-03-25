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H＆M拒用新疆棉　央視轟「吃中國飯砸中國鍋」…陸全面封殺！

▲H&M 。（圖／達志影像／美聯社）

▲H&M被大陸抵制。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

瑞典快時尚品牌H&M抵制使用新疆產品，事件愈演愈烈，已經遭到淘寶、京東等大陸電商全面下架。隨後，H&M急忙發布聲明，但因措辭模糊，並未平息各方怒火，大陸官媒《央視》也立即發文怒批，無中生有、別有用心的指控，充斥著偏見，「吃中國的飯、砸中國的鍋，當面一套背後一套，毫無企業社會責任。」

H&M拒絕使用新疆棉花的聲明被陸網挖出後，迅速登上熱搜，遭到眾多網友討伐。此外，與H&M有合作的藝人黃軒、宋茜等也紛紛表示解除合作。

3月24日，H&M中國微博發文回應爭議，「H&M集團一貫秉持公開透明的原則管理我們的全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守我們的可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》(OECD Guidelines for Responsible Business Conduct)，並不代表任何政治立場。H&M集團通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花。H&M集團並不直接從任何供應商處採購棉花。H&M集團一如既往地尊重中國消費者，我們致力於在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。」

▲▼▲H&M聲明。（圖／翻攝自微博）

▲H&M聲明。（圖／翻攝自微博）

《央視》迅速發表評論文章怒批，H&M集團在聲明中，拿新疆存在所謂「強迫勞動」、「宗教歧視」等問題大做文章，並表示不與新疆工廠合作、抵制新疆產品，這種無中生有、別有用心的指控，充斥著偏見，暴露了無知。

文章強調，所謂新疆存在「強迫勞動」是徹頭徹尾的謊言，「新疆企業發展得怎樣、勞動者過得怎樣，新疆人民最有發言權。奉勸相關人士到新疆去走一走、看一看，就會有公正客觀的評價，就不會被謠言蠱惑。」

評論直言，H&M集團的行徑，看似打著維護人權的旗幟，實則嚴重違背公理良知，目的是破壞中國企業和勞動者的發展空間，聲稱遵循國際市場準則，實則吃中國的飯、砸中國的鍋，當面一套背後一套，毫無企業社會責任。

「中國有龐大的市場，更有開放的姿態，歡迎所有外企來華投資，但底線不可觸碰，有尊重才有買賣，」文章表示，一段時間以來，總有個別企業、個別國家，一而再、再而三在涉疆等問題上製造事端，對中國的人權狀況指手畫腳，「倒是這些企業和國家應該好好照照鏡子，自身商業造假、資本操縱的斑斑劣跡早已成為前所未有的大醜聞，自己國內種族歧視愈演愈烈，貧富差距日漸擴大，近來侵犯移民兒童權利的野蠻行徑更是人神共憤，有何臉面對他人評頭論足！」

最後，文章稱，中國維護新疆發展、穩定、民族團結的決心堅定不移，任何懷揣邪惡骯髒的政治意圖攻擊中國內政，都將是玩火自焚、自取其辱！

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