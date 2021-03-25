H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了

記者鄭思楠／綜合報導

瑞典快時尚品牌H&M表示將抵制新疆產品，惹怒大陸官方與民眾，不僅產品在大陸電商平台遭全面封殺，24日晚間450多間分店竟也從百度地圖上「被消失」了，已經完全搜不到任何訊息。此外，淘寶、京東、拼多多等電商平台，24日迅速下架H&M所有產品，搜尋關鍵詞，無法顯示任何商品，完全一片白。

▲H&M遭大陸全面抵制。（圖／CFP）

24日下午，在短短30分鐘內，大陸多個電商全面下架H＆M所有商品，騰訊應用寶及VIVO手機稍晚也下架H＆M商城APP。

▲在百度地圖完全搜尋不到。（圖／翻攝自百度地圖）

這是因為H&M日前在官網發布一則「關於盡職調查的聲明」，以新疆維吾爾自治區存在「強迫勞動」為由，宣布將停止使用新疆生產的棉花。由於目前大陸與歐美各國正因新疆人權問題相互展開制裁與反制裁行動，H&M此時發表這份聲明瞬間引爆大陸強烈怒火。

共青團中央24日下午痛斥H&M，「吃飯砸鍋！一邊抵制新疆棉花，一邊還想在中國賺錢？」《新華網》也批評H&M「把赤裸裸的謊言當做真相，侵害中國人民的利益，還想賺中國人民的錢，任何品牌、任何企業都休想做這樣的白日夢！」

▲淘寶封殺H&M。（圖／翻攝自淘寶）

《央視新聞》也指責H&M「偽善」，「在中國賺個盆滿缽溢，卻中傷中國、肆意栽贓，這種企業毫無基本商業倫理，逾越底線。」央視還表示，「國家主權不容侵犯，中國事務豈容說三道四？如此行為，只會換來中國消費者『自衛』，用腳投票，用抵制教訓不守規矩的企業！」