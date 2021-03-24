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盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　

◎採訪：徐政璿、陳弘修
◎攝影：張榮恩

文／徐政璿

台中市長盧秀燕上任以來，首要任務之一就是改善霧濛濛的空氣品質，經過兩年來的努力，中火生煤使用量減少368.12萬噸，台中市的校園沒有一座生煤鍋爐，未來3年內更要把火化場的鍋爐全部換新，以達到空氣品質標準。

盧秀燕在接受《ETtoday新聞雲》專訪當天，西半部的空氣品質指數（AQI）已達紅色警戒，但台中仍維持普通等級。

「我今天看到很多高鐵站都是紅色（AQI）。」在進入訪談之前，她也注意到今日空氣品質不佳，但臉上卻沒有擔心的表情，反倒展現了些自信，「有感受到台中已經不一樣了吧？」

根據聯合國訂定的空氣品質標準，PM2.5年平均值為15μg/m3。2年前的台中，平均值超過18μg/m3，到了2020年底，已經降低為15.4μg/m3。

此外，空氣品質不良（AQI＞100）天數也從60日降至27日，各項數字都顯示出空污的改善成果。

▲▼台中空氣品質改善。（圖／記者徐政璿攝）

▲台中市長盧秀燕上任後力拚改善空汙。（圖／記者徐政璿攝）

第一招：超前部署電動公車、電動車充電站

「我們讓數據說話。」盧秀燕表示，對付空汙的第一招是節能減碳，台中市的電動汽車充電站已達575站，是全國最一，台中市有197輛電動公車，也是全國最多。

電動車不僅可以改善空污，盧秀燕也嗅到未來的發展趨勢，未來3年之內，台中市電動公車還要發展到270輛，目標要將台灣大道幹線化公車全部換成電動公車，且為了鼓勵市民搭乘，市府也祭出全國最便宜的優惠，像是市民從最遠的梨山到市區最多只收10元。

對於習慣開車的民眾，盧秀燕也釋出各項利多，在台中市使用電動車，可享有免牌照稅、免燃料稅， 以及公有停車場免停車費的「3免」優惠。若民眾購買電動機車，最高可獲得3000元的加碼補助，若是汰換老舊機車並選購電動機車，更可獲得7000元的加碼補助款。

至於在公共自行車（iBike）方面，目前已營運470站，提供10521輛自行車，總租借人次突破4100萬人次，每日租借數超過2.7萬人次。去年底台中市也啟動了「iBike倍增計畫」，增加多元支付方式，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性。

▲▼台中電動公車197輛全國第1。（圖／台中市府提供）

▲台中市擁有197輛電動公車為全國第1。（圖／台中市府提供）

第二招：中捷通車命運多舛　盧秀燕上任大力督導

第二招是力拚中捷安全通車，盧秀燕表示，4月25日即將迎接捷運綠線正式營運，結合鐵道路線成為台中第一條環狀軌道系統，奠定台中未來發展的重要交通基礎，對於紓緩空污也將有極大的幫助。

歷經過3任市長，原本台中市民都感嘆捷運蓋了10幾年都蓋不完，恐將淪為一個爛攤子，但盧秀燕上任後，著手盤點捷運各項進度，大力督導交通局執行業務。「一定要讓捷運完工」，她斬釘截鐵地說。

▲▼台中捷運18站命名通過。（圖／台中捷運）

▲台中捷運將於4月25日正式通車。（圖／台中捷運）

第三招：降低煤炭使用量　2023年打造台中為「無煤城市」

至於對付空汙的最後一招，是大幅降低煤炭的使用。在盧秀燕上任前，中火生煤使用量2018年為1,597.16萬噸，到了2020年，已經降為1,229.04萬噸，總共減少了368.12萬噸。

不僅如此，在盧秀燕的指示下，台中市中小學的燃煤鍋爐全部汰舊換新，現在校園沒有一座生煤的鍋爐，未來3年內更要把火化場的鍋爐全部汰舊換新完畢，所有火化爐都要達到空氣品質標準。

為了宣示減煤的決心，盧秀燕更在今年1月率先簽署氣候緊急宣言，承諾2023年打造台中為「無煤城市」，在市府可轄管的公私領域，讓燃煤絕跡。

「現在是別人不好，我們（台中）好。」盧秀燕笑說，以前全國只聽到台中有空污問題，現在反而都聽到南部很嚴重，北部也常發生101大樓不見的情況，相較之下，台中現在已比其他縣市好很多。

▼盧秀燕在今年1月簽署氣候緊急宣言「2023年無煤城市」。（圖／台中市府提供）

▲▼盧秀燕在今年1月簽署氣候緊急宣言「2023年無煤城市」。（圖／台中市府提供）

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