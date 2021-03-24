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長賜輪「局部脫淺」！長榮擱淺貨輪移岸邊　蘇伊士運河將恢復運輸

▲▼長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮貨輪擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

長榮海運向日本船東承租的大型貨櫃輪長賜輪（EVER GIVEN）於蘇伊士運河擱淺，導致水道完全被癱瘓。最新消息出，目前長賜輪已經局部脫淺，目前正被移靠至岸邊，預計蘇伊士運河很快就能恢復通航。

根據彭博社報導，全球航運服務公司GAC集團蘇伊士運行事務副總經理麥卡威（Ahmed Mekawy）24日表示，在蘇伊士運河南段擱淺的長賜輪已經部分脫淺（partially refloated）。

另據路透社報導，有目擊者透露，長賜輪已經開始移動，顯示航道很快就能恢復通航。GAC表示，長賜輪將移靠至運河河岸，但並未說明是否已經被拖離。

長榮海運先前發表聲明說，長賜輪於埃及當地時間3月23日上午8時左右從紅海進入蘇伊士運河北向航行，在河口南端6海浬處，疑似遭遇瞬間強風吹襲，倒至船身偏離航道，意外觸底擱淺。長榮已經敦促船東回報事故原因，並與相關單位研擬方案，儘速協助貨櫃輪脫困。

據悉，長賜輪為一艘20000TEU級貨櫃輪，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式向船東公司承租，船員也為船東公司派遣，目前配置於遠東至歐洲航線。

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