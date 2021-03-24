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百貨龍頭新光三越中港購物節開打　業者：單日業績上看1億

▲百貨母親節檔期陸續開打，4月1日由百貨龍頭新光三越、豐原太平洋百貨加入戰局。（圖／記者游瓊華攝）

▲百貨母親節檔期陸續開打，4月1日由百貨龍頭新光三越加入戰局。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

百貨業者母親節檔期陸續開打，最受矚目的新光三越中港店「初夏購物節」壓軸登場，從4月1日開始一連21天。新光三越中港店表示，目標1天衝1億元業績，整個檔期預估將達21億元目標，比去年成長26%。同樣在4月1日加入戰局的還有豐原太平洋百貨，首5日推全館累計消費滿3500送350活動，會員最高回饋可達15.5%。

新光三越中港店業績一向是全台百貨業績最高，去年母親節檔期剛好遇上疫情最嚴重時期，業者苦撐度過，今年消費力道強勁，光是1到3月中港店業績就灌進53億元，較去年同期成長3成，其中光是精品就飆升5成，民眾無法出國，只能進百貨滿足購物慾。

新光三越中港店自4月1日起到12日推出全館skm pay單筆滿3000送300，會員化妝品單筆滿3000送300，化妝品最低4折起；豐原太平洋百貨購物節今年卡友禮送馬卡龍刀具三件組，首5日當日消費滿3000就可獲得；4月17日到4月18日卡友享專屬優惠，現金50元可購買150元價值的美食樂購券；4月6日到4月21日單筆消費滿2000送吉利卡點數200點。

▲百貨母親節檔期陸續開打，4月1日由百貨龍頭新光三越、豐原太平洋百貨加入戰局。（圖／記者游瓊華攝）

▲百貨母親節檔期陸續開打，豐原太平洋百貨首5日推全館累計消費滿3500送350活動。（圖／記者游瓊華攝）

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新光三越豐原太平洋購物節

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