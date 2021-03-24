母親節首波買起來　新光三越滿3千送3百　京站滿2千送2百

▲百貨母親節首波促銷，京站打出低門檻回饋。（圖／記者蔡惠如攝、各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情狀況穩定，今年首季各家百貨均有20％至30%成長，隨時序進入上半年母親節檔期，也紛紛釋出母親節首波促銷方案，以化妝品、內睡衣與服飾為主力，新光三越4月起推出「初夏購物節」，祭出單筆消費滿3,000元送300元抵用券，京站、統一時代百貨則推化妝品消費滿2,000元送200至300元抵用券，號稱台北市百貨回饋門檻最低。

▲蘭蔻極光水買1送10特惠套組，價值5,833元，特價3,500元，4／1限定限量。（圖／新光三越提供）

新光三越從4／1至4／14期間推出「初夏購物節」，包括實體店、APP精選優惠區，均祭出化妝品單筆消費滿3,000元送300元抵用券，台新聯名卡首5日再加碼化妝品刷2萬元加贈200元抵用券；新光聯名卡則加碼化妝品刷3萬元加贈300元抵用券，另以skm pay搭指定銀行信用卡，首8日全館消費滿8,000元送100元抵用券。

▲SABON 迷你沐浴摩砂組，價值2,460元，特價2,260元。（圖／京站提供）

京站時尚廣場從4／1至5／9推出「女王節」檔期，全館消費滿4,000元送200元抵用券，化妝品、內衣、香氛消費滿2,000元送200元抵用券，今年加碼刷使用APPLE PAY，加上JCB卡消費滿2,000元送400元抵用券，等同消費2,000元可回饋600元，最高回饋可到30%。此外，4／9至4／11期間，全館單筆滿2,500元，扣會員25點，可現抵250元；珠寶、名品、設計師品項消費單筆滿5,000元扣50點，可現抵500元。

▲SKII 青春亮采雙重組，價值9,030元，特價8,127元，限量10組。（圖／統一時代百貨提供）

統一時代百貨台北店與高雄夢時代購物中心，也從4／1至4／14同步推出「美人節」檔期，首5日針對化妝品、香氛、內睡衣消費滿2,000元送300元抵用券回饋，主打低門檻高回饋，另統一時代百貨會員當日持會員卡、聯名卡、會員APP過會員條碼，持icash Pay累計消費滿2,000元，再加送100元商品抵用券，限量5千份。除化妝品外，其他指定櫃位於首5日另推滿3,000元送300元抵用券，持聯名卡消費滿5,000再加送200元抵用券。

遠百從3／19至4／14期間，祭出「美麗購物節」優惠，化妝品、內睡衣單筆消費滿3,000元送300元抵用券，單筆滿萬元，再加送200元抵用券；去年熱賣的保健器材，也推出單筆滿5,000元，送500元抵用券回饋；大家電單筆消費滿萬送千元抵用券，百貨服飾單筆滿3,000元送200元抵用券。

▲環球購物中心宣佈推出母親節檔期史上最高回饋率23%吸客，並與「卡娜赫拉的小動物」獨家合作。（圖／記者蔡惠如攝）

Global Mall環球購物中心從4／1起至4／21推出「美好生活節」，新北中和店刷聯名卡，當日累計消費滿3,000元，送200元限量抵用券，若消費化妝品、內睡衣品項再加送300元，若於指定店使用GMpay並綁定Global Mall聯名卡消費，單筆滿2,000再加送200元限量抵用券。等同滿3,000元可回饋700元。