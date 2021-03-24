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花蓮停車更便利！建置智慧停車導引系統　停車格位手機全掌握

▲▼規劃花蓮市區路邊收費停車格約1100格，設置停車在席偵測器（地磁），透過網站可即時得知車位是否空閒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼規劃花蓮市區路邊收費停車格約1100格，設置停車在席偵測器（地磁），透過網站可即時得知車位是否空閒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府向交通部科技顧問室申請補助經費1500萬辦理「花蓮縣智慧停車及導引系統建置計畫」，將花蓮市路邊收費停車格及路外收費停車場進行網路連線智慧化管理，搭配導引平台，未來用路民眾將可事先透過導引系統，查詢旅程目的地周邊尚可停車的空位車格，減少在路上繞行尋找車位的時間，並有效降低汽車碳排放量。

過去自駕車用路人在尋找停車空間上，需要到達目的地才能尋找空閒的停車格位，不熟悉路況駕駛在尋求車位耗費許多時間，過多的待停車繞行車輛，又會影響交通道路環境的順暢度，花蓮市由於周邊道路系統狹小、大眾運輸系統容量有限、停車資訊不夠完備，花蓮每逢連續假日均吸引大量外地遊客造訪，遊客由於不熟悉當地停車場點位，往往行駛至當地主要停車場發現滿場，繞行尋找車位更加深車輛壅塞，以及增加能源消耗及空氣污染等影響。

另外，民眾對於花蓮市區及周邊景點之停車場資訊揭露取得方式較為不足，因受路幅狹小之限制，往往因停車導引資訊不清楚(停車資訊多以靜態資訊提供於停車場入口或附近，無法讓用路人事先查詢及取得方向指引)，造成車輛找停車位而影響周邊道路系統，凸顯停車導引資訊之重要性。

▲▼規劃花蓮市區路邊收費停車格約1100格，設置停車在席偵測器（地磁），透過網站可即時得知車位是否空閒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府為改善停車瓶頸，積極尋求中央經費補助1500萬辦理「花蓮縣智慧停車及導引系統建置計畫」，針對花蓮市區與吉安鄉等車潮眾多區域，對路外收費停車場域及路邊收費停車格位進行通盤檢討。

鑑於智慧型手機之普及，開發即時揭露交通資訊發布之系統予用路人，更採用Line-BOT配合Line官方帳號以訂閱的方式，提供使用者簡單易用的方式來進行停車位的搜尋、停車導引。配合提醒功能，讓使用者能輕鬆的安排自身的行程，避免因找尋停車位而佔用旅程時間，另一方面透過通知等功能，讓停車費收費人員，能有效率的安排巡邏時間、路線並減少漏開等問題。

為強化花蓮市區重要景點東大門夜市、文創園區、金三角等周邊停車需求，除動態接收車輛即時剩餘格位連續性資料外，亦將透過停車熱點分析找出各時段及尖峰時段之停車需求，以大數據資料可視化方式整合至GIS動態地圖，以利縣府進一步研擬資訊發布及停車場域擴充點位之參考依據。

▲▼規劃花蓮市區路邊收費停車格約1100格，設置停車在席偵測器（地磁），透過網站可即時得知車位是否空閒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲停車導引電子看板。

此外，花蓮市區及吉安鄉區域內私有停車場收費標準不一，且公有路外停車格長期蒙受車輛占用及車位周轉率不佳等問題，縣府也著重於強化既有路外停車場營運效能以及改善都市停車供需兩大面向，包含配合大眾運輸停車轉乘規劃停車場區位、因時因地合理調整停車費率結構以及推廣車位共享等措施，以觀光商業發展為導向結合交通需求，期能全面性地提升花蓮縣停車管理智慧化。

縣府經盤點後規劃將花蓮市市區路邊收費停車格約1100格，設置停車在席偵測器（地磁），透過網站即時得知車位是否空閒，亦同步將約17處花蓮市及吉安鄉週邊路外收費停車場的剩餘格位動態資訊，即時串連至導引系統網站，未來人手一機皆可透過網頁及通訊軟體（LINE），第一手掌握即時停車資訊。

全市停車智慧化，預計今年6月底前功能可全數上線。縣府將持續積極推廣有感建設，邀請各位在地鄉親及遠道而來的親朋好友，一同感受花蓮幸福城市好吃好住又好玩。

►腦公！你不可以賴帳喔

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