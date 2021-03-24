以功代金超商便利繳　環保局：清明祭祖誠意高

▲為防範新冠疫情防疫，民眾可以響應「台南市以功代金」，將購買紙錢費用用於公益，讓先人功德馨香，也減少空氣污染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節慎終追遠，民間習俗會焚燒紙錢祭拜先人，台南市環保局提醒市民朋友，市政府為防範新冠疫情防疫，全面取消公立納骨塔祈福超渡法會並封爐執行紙錢集中燒，民眾可以考慮線上追思先人，或響應「台南市以功代金」，將購買紙錢的費用用於公益，先人功德馨香，也減少空氣污染。

市長黃偉哲表示，為維護空氣品質，請民眾盡可能減少焚燒紙錢，而且清明時節公立納骨塔也將封爐，建議民眾響應「以功代金」，將捐款做公益取得的「功德狀」與祭品一起祭拜，多一分功德，少一分污染。

環保局表示，誠心祭祖勝於一切，民眾有意響應環保「以功代金」祭拜先人，可以就近到全家、萊爾富、OK便利商店等三家便利商店於「繳費機器」點入愛心捐款，再點選「台南以功代金」輸入姓名、地址即可，社福等團體入帳後會連同收據寄發功德狀。另外，也可以親赴社福團體，或向在納骨塔現場設攤的社福團體響應。

台南市自2011年推動以功代金以來，逐年受到民眾的認同及響應，共計有超過3.5萬人次響應，金額更高達1731萬餘元，每年都可以幫助超過兩千個家庭或個人。

為維護空氣品質，各納骨塔清明時節都會配合環保局紙錢集中燒的策略，若民眾於其他地點祭祖，也可以在燃燒紙錢的前一週打電話洽詢環保局、清潔隊各區隊或至「紙錢集中燒申請載運網」申請載運。環保局都會以「天府保全」運鈔車載運，所有紙錢均由城西焚化廠淨園滿爐紙錢專爐燒化。

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