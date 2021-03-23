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iPhone 12用半年「電池健康度」掉5%！　達人揭3壞習慣最傷

▲▼電池健康度,電池。（圖／記者曾筠淇攝）

▲快沒電才充電會傷害電池。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者黃可昀／綜合報導

手機不當使用或是充電方式錯誤，都有可能對電池造成損傷，導致「電池健康度」下降。一名使用 iPhone 12 的男子非常重視電池使用狀況，快要低於20%就會立即充電，結果如此小心翼翼的保護，電池健康度還是掉到剩95%，納悶是哪個環節出了問題？

原PO在Dcard表示，他平時使用手機的習慣都正常，「電量沒低於20%才充電」，但才買來不到半年，電池健康度就減少了5%，只剩下95%，很好奇其他使用 iPhone 12 的人電池健康度剩多少？

▲iPhone 12與Google Pixel 5比一比:效能與AI的對決 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲多數使用 iPhone 12 的網友電池健康度仍是100% 。（示意圖／記者洪聖壹攝）

多數網友回應，電池用到目前為止都還是100%健康度，「還是100%欸，充電那些的沒有特別注意」、「2020/12/12用到現在一樣100%，平常不會低於50%才充電(個人問題)，有時候會邊充邊用，平常有打手遊」、「2020/11/04用到現在一樣100%」、「從去年12/4開始用，用到現在還是100%，我充電一律不碰手機！」

事實上，電池使用有很多眉角，錯誤的使用習慣會快速耗損健康度，3C達人「瘋先生」曾指出，有3大地雷最容易造成電池健康度下降：
1、電力用到低於20%才充電，用到完全沒電關機最傷電池。
2、邊充電邊使用手機，尤其是打遊戲，會導致電池發燙。
3、使用非原廠的充電設備來充電，可能有電流不穩定等疑慮，造成電池受損。

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關鍵字：

電池健康度手機電池

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