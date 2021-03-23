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台北公車癡漢「恐怖掀裙性侵」　年輕妹忍辱10分鐘崩潰：非禮啊！

▲▼ 公車掀裙淫翁彭俊傑。（圖／記者劉昌松攝）

▲彭姓男子涉嫌在公車上非禮女子，還掀裙子性侵。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

50多歲彭姓男子21日深夜搭公車時，趁車上人少，刻意坐到1名長裙女子身邊，伸手撫摸女子大腿。女子驚醒後，扭動身體掙扎10多分鐘，不料彭男不罷手，反而更大膽地將女子裙子掀開，直接將手伸向女子下體，嚇得對方大喊「非禮啊！」司機聽聞，馬上將車就近開往派出所報案，而彭男22日也被以妨害性自主罪現行犯身分移送北檢，聲押獲准。

據了解，彭男有多項性騷擾前科，其中部分因獲得被害人原諒撤告，但他完全沒有反省之意，21日深夜仍再度犯案。當時彭男從台北市西門町搭上開往新店的624線公車，眼見被害人獨自坐在靠窗位置閉目養神，而且車上乘客不多，故意選擇被害人身邊靠走道的位置坐下。

起初彭男正襟危坐，偷偷撫摸被害人大腿，但被害人嚇醒後，疑似礙於離開座位的走道被彭男擋住，加上內心相當害怕，所以只能在原處不斷搖頭、扭動身體，試圖擺脫彭男的騷擾。不料彭男見狀色心大起，竟變本加厲，直接把被害人的長裙掀開，並且轉身面向被害人，用另一隻手伸進裙底，性侵被害人下體，整個約10多分鐘。

最後被害人忍無可忍，當場大喊「非禮啊！」公車司機才發現有狀況，馬上把車開往途中派出所報案，而彭男也被警方以現行犯身分逮捕後。不過，彭男只承認摸了被害人大腿，後來才供稱確實有掀裙把手伸進下體。

台北地檢署檢察官認為彭男前科累累，涉嫌妨害性自主罪嫌重大，22日晚間向聲請羈押獲准。

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