　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／首例！開出千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A遭搜索

▲▼ 統一發票 。（圖／記者劉昌松攝）

▲桃園有店家發現開出中獎千萬的統一發票沒人去兌領，竟自己重打一張同號發票企圖詐領 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

連鎖飲料店「成助茶」的股東劉姓男子，因負責維護店內收銀機電腦系統，得知去年9月開出的統一發票頭獎1千萬，至今沒人兌獎，竟異想天開，自己也打出相同的中獎號碼發票，但要去領獎時，因「隨機檢查碼」不符遭銀行拒絕後，竟又要求自家店員補開「隨機檢查碼」相同的中獎發票，企圖再次冒充中獎人領獎，檢調今（24日）兵分2路搜索約談茶飲店相關人員。

據了解，劉男原本和朋友在桃園火車站開設茶飲店，而劉男在2020年9月間退股後，仍繼續協助處理店內的收銀機電腦系統(POS機)，得知當月開出中獎號碼GB42024723、消費金額35元的發票，就是從店內開出，但幸運兒遲未兌領，竟異想天開涉登入店內POS機系統，開出假的中獎發票。

但劉男拿去銀行兌獎時，被發現POS機隨機製作的檢查碼8514，和實際中獎發票的檢查碼不同，因此無法領獎。北區國稅局得知後發文要求茶飲店說明，劉男又用茶飲店名義回覆，聲稱8514真的是店內開出的正確發票，並要求讓他重新上傳發票資料到財政部電子發票整合服務平台。

直到2021年2月間，因真正的中獎人仍沒現身領獎，劉男不死心，涉要求茶飲店店員協助補開正確檢查碼3793的中獎統一發票，再連同先前造假的發票，拿去向北區國稅局人員解釋，自己真的是中獎人，只是店內POS機異常，同時產生2張號碼相同的發票，國稅局人員不相信，決定提出檢舉。

台北地檢署檢察官張靜薰24日指揮調查局北機站，兵分2路搜索茶飲店等處，並依偽造文書、詐欺等罪嫌，約談劉男，且將約談店內相關工作人員協助釐清劉男造假發票的經過。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

詐研究補助485萬付套房裝修費　北科大女教授認錯吐錢再繳65萬

台北公車癡漢「恐怖掀裙性侵」　年輕妹忍辱10分鐘崩潰：非禮啊！

胖哥連偷2件女裝套身上　UNIQLO店員調錄影崩潰：洋裝穿成T恤

ET快訊
被老婆趕出房「2兒睡沙發同進退」 　他組隊嗆：不向惡勢力低頭
石油卡在蘇伊士運河！長榮貨輪卡住「油價恐飆漲」
快訊／首例！千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A慘遭搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉勾游迺文勞金炒股　寶佳資產執行長不認罪：看報紙才知他全名

「+」號不見了！電信商研發竄改門號APP　200人受騙匯款

快訊／首例！開出千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A遭搜索

「小商人」號召改名「口交惡徒」參選　南投縣府：若嚴重違法將查處

羅尚樺孕妻雙眼哭腫…「肚綁紅布」走進靈堂！民俗專家曝背後原因

萬華老飯店變豪宅...住戶怨鶯鶯燕燕出沒　通緝犯躲這裡販毒

遭爆受刑人趁外出工作「摩鐵開趴、藏毒入監」！　矯正署回應了

驚悚畫面曝！苗栗男騎單車橫越馬路　小貨車直接撞飛傷重亡

金髮蛇蠍女涉色計奪產虐殺心儀男　母見腐屍含悲亡：真兇逍遙

公布「口交惡徒」姓名...貼文被刪！小商人怒了：2件事我跪不下去

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

涉勾游迺文勞金炒股　寶佳資產執行長不認罪：看報紙才知他全名

「+」號不見了！電信商研發竄改門號APP　200人受騙匯款

快訊／首例！開出千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A遭搜索

「小商人」號召改名「口交惡徒」參選　南投縣府：若嚴重違法將查處

羅尚樺孕妻雙眼哭腫…「肚綁紅布」走進靈堂！民俗專家曝背後原因

萬華老飯店變豪宅...住戶怨鶯鶯燕燕出沒　通緝犯躲這裡販毒

遭爆受刑人趁外出工作「摩鐵開趴、藏毒入監」！　矯正署回應了

驚悚畫面曝！苗栗男騎單車橫越馬路　小貨車直接撞飛傷重亡

金髮蛇蠍女涉色計奪產虐殺心儀男　母見腐屍含悲亡：真兇逍遙

公布「口交惡徒」姓名...貼文被刪！小商人怒了：2件事我跪不下去

NFL不打改練田徑　美國古德溫大雨中訓練拼達奧運標

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

3.5 秒加速破百！英倫硬頂跑車「F1特別版」547萬開上路

GU彩妝終於來了！日妞狂推眼影盤、口紅色號公開　390元起包色不心疼

六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

把情敵做成人彘...千古第一后死了200年還被啪啪？史料令人超吃驚

桃園球場雨勢不斷　獅猿之戰延期

奇葩牧師宣稱「聞屁發大財」！　信眾爽被坐臉壓地上

快訊／水情拉警報「台中、苗栗供五停二」　王美花：未來二周水情仍偏少

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

高雄男下國道「直衝加油站爆炸」　當場燒成焦屍

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

快訊／丁允恭桃色風波案　遭

台北3女囚驚爆脫逃　揪男友摩鐵開趴

高雄男「駕車撞加油站」爆火球燒死　監視器影片曝光

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

群交趴賠掉工作！穆川申自曝靠「一根棒棒」找回自信

真的被檢舉！小商人嗆南投：徵人改名選議員

羅尚樺妻淚崩！挺孕肚返事故地招魂

高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女

更多熱門

相關新聞

女教授詐補助485萬　認錯吐錢再繳65萬

女教授詐補助485萬　認錯吐錢再繳65萬

台北科技大學教授林鳳儀，從2014到2019年間，利用接受教育部與學校委託研究計劃的機會，持不實單據核銷共485萬元，其中有100多萬元直接挪去支付她自己的出租套房水電裝修工程，林被查獲後坦承犯行，並繳回犯罪所得，台北地檢署24給予緩起訴處分3年，需支付國庫65萬元，林的吳姓學生也獲緩起訴2年。

北市公園掃不乾淨黑幕曝！舊照新貼2年削1500萬

北市公園掃不乾淨黑幕曝！舊照新貼2年削1500萬

照服員姊妹檔神偷鬼盜！25次盜領老榮民存款撈78萬

照服員姊妹檔神偷鬼盜！25次盜領老榮民存款撈78萬

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

最貪理專挪客戶2.8億　法院裁定羈押

最貪理專挪客戶2.8億　法院裁定羈押

關鍵字：

統一發票頭獎詐領偽造文書檢查碼隨機POS國稅局

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面