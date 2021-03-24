快訊／首例！開出千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A遭搜索

▲桃園有店家發現開出中獎千萬的統一發票沒人去兌領，竟自己重打一張同號發票企圖詐領 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

連鎖飲料店「成助茶」的股東劉姓男子，因負責維護店內收銀機電腦系統，得知去年9月開出的統一發票頭獎1千萬，至今沒人兌獎，竟異想天開，自己也打出相同的中獎號碼發票，但要去領獎時，因「隨機檢查碼」不符遭銀行拒絕後，竟又要求自家店員補開「隨機檢查碼」相同的中獎發票，企圖再次冒充中獎人領獎，檢調今（24日）兵分2路搜索約談茶飲店相關人員。

據了解，劉男原本和朋友在桃園火車站開設茶飲店，而劉男在2020年9月間退股後，仍繼續協助處理店內的收銀機電腦系統(POS機)，得知當月開出中獎號碼GB42024723、消費金額35元的發票，就是從店內開出，但幸運兒遲未兌領，竟異想天開涉登入店內POS機系統，開出假的中獎發票。

但劉男拿去銀行兌獎時，被發現POS機隨機製作的檢查碼8514，和實際中獎發票的檢查碼不同，因此無法領獎。北區國稅局得知後發文要求茶飲店說明，劉男又用茶飲店名義回覆，聲稱8514真的是店內開出的正確發票，並要求讓他重新上傳發票資料到財政部電子發票整合服務平台。

直到2021年2月間，因真正的中獎人仍沒現身領獎，劉男不死心，涉要求茶飲店店員協助補開正確檢查碼3793的中獎統一發票，再連同先前造假的發票，拿去向北區國稅局人員解釋，自己真的是中獎人，只是店內POS機異常，同時產生2張號碼相同的發票，國稅局人員不相信，決定提出檢舉。

台北地檢署檢察官張靜薰24日指揮調查局北機站，兵分2路搜索茶飲店等處，並依偽造文書、詐欺等罪嫌，約談劉男，且將約談店內相關工作人員協助釐清劉男造假發票的經過。

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