羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸連鎖火鍋品牌「海底撈」在台灣也設有多家分店，以讓客人感受到賓至如歸的服務著稱，有時還會準備意料之外的驚喜，因此相當受到歡迎。有網友發文詢問，常看朋友去吃海底撈都會被招待一些小菜，或是被贈送禮物，好奇自己怎從來沒有這樣的機遇，引起一陣熱議。

原PO在論壇《Dcard》指出，「之前朋友去吃，他說他每次去都被招待半份紅糖糍粑或是其他的，有時候看限時 也會看到朋友被招待，可能送娃娃或是飲料，還有看到送護手霜的，（自己）吃了五次都沒被招待過，也不是想被招待，只是覺得怎麼其他人好像都很常被招待的感覺」。

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對此，有曾被招待經驗的網友分享，「之前被服務人員聽到要去夜店，他就下去買解酒液給我還有一張小卡片」、「我去兩次也都有被招待耶，可能坐包廂？還是消費金額要到一定的門檻？」、「前幾次吃（還沒有會員時），跟男友點餐時，被聽到生理期來，服務員突然端一碗紅糖水，我都快哭出來」。

留言處中還有自稱海底撈的員工回覆，「只要是2星以上會員就會有小驚喜哦，每次不固定也不一定是菜品，有可能是貼心小物（聽到水果很好吃打包一碗水果、聽到家裡有人沒有來給餅乾一起享用），第一次來用餐的客人我也會主動招待，讓客人留下好的印象，當然客人用餐禮儀態度也很重要」。