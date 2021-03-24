　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸連鎖火鍋品牌「海底撈」在台灣也設有多家分店，以讓客人感受到賓至如歸的服務著稱，有時還會準備意料之外的驚喜，因此相當受到歡迎。有網友發文詢問，常看朋友去吃海底撈都會被招待一些小菜，或是被贈送禮物，好奇自己怎從來沒有這樣的機遇，引起一陣熱議。

原PO在論壇《Dcard》指出，「之前朋友去吃，他說他每次去都被招待半份紅糖糍粑或是其他的，有時候看限時 也會看到朋友被招待，可能送娃娃或是飲料，還有看到送護手霜的，（自己）吃了五次都沒被招待過，也不是想被招待，只是覺得怎麼其他人好像都很常被招待的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有曾被招待經驗的網友分享，「之前被服務人員聽到要去夜店，他就下去買解酒液給我還有一張小卡片」、「我去兩次也都有被招待耶，可能坐包廂？還是消費金額要到一定的門檻？」、「前幾次吃（還沒有會員時），跟男友點餐時，被聽到生理期來，服務員突然端一碗紅糖水，我都快哭出來」。

留言處中還有自稱海底撈的員工回覆，「只要是2星以上會員就會有小驚喜哦，每次不固定也不一定是菜品，有可能是貼心小物（聽到水果很好吃打包一碗水果、聽到家裡有人沒有來給餅乾一起享用），第一次來用餐的客人我也會主動招待，讓客人留下好的印象，當然客人用餐禮儀態度也很重要」。

ET快訊
阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」店員憋笑　下秒見1動作忍不住了
4人以下公司要納保！政院明拍板「勞工職災保險法」千萬人受惠
快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！駕駛100萬元交保
長榮貨輪擱淺插土近照曝光！船首整個刺進蘇伊士運河河岸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

神蹟！稟報「恢復媽祖遶境」王惠美連擲9聖筊　廖大乙：吉兆

全場最年輕！　崑大餐飲系張力文「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠

科技業女列「公司9大福利」被打槍！　網見生理假全搖頭：基本的吧

台灣開打AZ疫苗「接種後症狀排行曝光」！陳時中輕微發燒也有回報

實測6樣速食店冷門美食！漢堡王「這顆堡」她超愛　再推摩斯點心

阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」！店員憋笑...下秒見1動作忍不住了

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

神蹟！稟報「恢復媽祖遶境」王惠美連擲9聖筊　廖大乙：吉兆

全場最年輕！　崑大餐飲系張力文「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠

科技業女列「公司9大福利」被打槍！　網見生理假全搖頭：基本的吧

台灣開打AZ疫苗「接種後症狀排行曝光」！陳時中輕微發燒也有回報

實測6樣速食店冷門美食！漢堡王「這顆堡」她超愛　再推摩斯點心

阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」！店員憋笑...下秒見1動作忍不住了

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

新屋入厝前的最後一步！裝潢後清潔工程是什麼？行情價格報你知

沙發影響男主人運勢！盤點10大NG擺法　頭上有燈也中槍

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

中國影視平台Bilibili將在香港上市　有望籌集735億元台幣

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

樂觀泡泡全破！富比士總裁警告「股災快來了」：擔憂通膨是真的

別隊新人好表現！餅總看了心癢癢　讓去年第一指名上一軍

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

過繼兒子給富堂哥　他曝階級心酸

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬　發票弄丟了

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇

更多熱門

相關新聞

女書記官主動約吃飯！真相傻爆眼

女書記官主動約吃飯！真相傻爆眼

一名男網友之前在交友軟體認識一位女生，對方自稱是書記官，後來還主動邀約吃飯，而他則抱持著拓展人脈的想法，答應赴約；怎料，實際見面交談後，才發現對方各種唬爛，憤而要求分開結帳，結果女生最後居然追出來，要他替自己付錢。

被請客要點「最貴的」才不失禮！

被請客要點「最貴的」才不失禮！

交友挑明AA制被糾正！男神回戰爆

交友挑明AA制被糾正！男神回戰爆

尾牙爽中8000！菜鳥卻尷尬了

尾牙爽中8000！菜鳥卻尷尬了

家長請全班飲料！班導不給喝「還做公關」

家長請全班飲料！班導不給喝「還做公關」

關鍵字：

海底撈Dcard請客

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面