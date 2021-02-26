女書記官主動約吃飯！真相傻眼...他怒分開結帳：竟追出來要我付

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友之前在交友軟體認識一位女生，對方自稱是書記官，後來還主動邀約吃飯，而他則抱持著拓展人脈的想法，答應赴約；怎料，實際見面交談後，才發現對方各種唬爛，憤而要求分開結帳，結果女生最後居然追出來，要他替自己付錢。

男網友在爆怨公社怒道，上周在交友軟體上，滑到一個直接在照片上寫自己是書記官的女生，「她主動約要吃飯，原本看照片是不想理她的，可是就是那個書記官文字吸引了我，想說多認識一條人脈也不錯，就同意她的邀約。」

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然而，到了約定地點後，他赫然發現對方年破半百就算了，居然根本不是書記官，而是一個考了5年的應考生，整天待媽媽家裡準備考試，「到了接近結帳的時候，我聊到很多女生出來吃飯就是來蹭男生的免費飯，對方便一臉尷尬，說她不是蹭飯女，不過她身上沒帶錢，要我出錢。」

原本男網友是同意請客的，畢竟一頓也才將近1000塊錢，怎料女方後來自爆，她是黃花大閨女，連前男友也只牽過手，「我聽了很火大，是覺得我請客吃飯會想要妳肉償嗎？當時我就請店家分開結帳，叫她付自己的餐費，她居然還追出店門要我出，我就叫她自己找媽媽付錢。」

▲原po表示，是女方主動約吃飯，後來又要他請客。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，他曬出對話截圖，強調確有此事，同時也忍不住問「當初是她主動約我吃飯，結果要我請她，大家覺得合理嗎？難道男生一定要幫女生買單嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「阿姨不想努力了」、「一個想蹭飯，一個想蹭鮑魚，就促成了一頓美好的晚餐」、「下次給她蹭魯肉飯」、「為何要提之前的女孩是蹭飯女，過去是心甘情願的就別提了，這樣反而會被扣分的，願樓主早日脫單」、「主動邀約還故意不帶錢，這我不行，這跟外貌身材都無關」、「事情不是我們想的那麼簡單，這案件不單純阿」、「應該是太醜了，難以下嚥，生氣氣了」、「說穿了就是覺得女主的條件不值得請吃飯罷了」。

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