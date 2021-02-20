被請客要點最貴的才不失禮！日本資深作家：適度厚臉皮是必要

▲被人請客，點太便宜的反而失禮。（圖／翻攝自pixabay）

文／松浦彌太郎

摘自／悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》

我以前不明白這個道理，但現在只要別人請客，我都會點最好的東西。

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20幾歲時的我，受到許多前輩的照顧，可說是衣食住不虞匱乏。有位朋友經常請我去某家壽司店，雖然他總是說：「喜歡吃什麼盡量點。」但畢竟是對方請客，總覺得不太好意思。直到有一次，他對我說：「當別人請客時，你就應該點最貴最好的東西，這樣才不會失禮。」他的這番話讓我受到不小衝擊。

因為對方很開心地想請我們吃一頓，所以就應該吃得盡興點，才不會辜負對方的好意。他還教導我，既然對方說要請客，就無需在意對方的荷包。雖然這是一種讓對方做足面子的厚臉皮，卻也是體貼對方的表現。

我最開心的事就是請年輕朋友吃飯。難得長輩請吃飯，要是過分客氣反而失禮，不但失了用餐的樂趣，也辜負長輩的美意。因此，接受他人款待時，千萬不要過分客氣，適度厚臉皮是必要的。

▲「接受他人款待時，千萬不要過分客氣，適度厚臉皮是必要的。」（示意圖／pixabay）

誰說被請的一方就不能點比請客方還貴的料理，根本沒有這樣的禮儀，也別搞錯客氣與謙虛是兩碼子事。打從心底愉悅地享受對方的款待，對方一定也會感受到你的謝意，覺得很滿足。

雖然我不會建議別人這麼做，但我每次和比自己年輕的人一起吃飯時，一定會掏錢買單，可能是因為年輕時和長輩一起用餐，付錢的人永遠不是我的緣故。當時，無論受邀去哪裡用餐，我只管道謝就行了。記得有位長輩曾說：「等你成了人家的長輩時，再換你請客就行了。」我一直將這句話謹記在心。

雖然和比自己年輕的人一起吃飯時，大家都很客氣，當然也有人表現得落落大方，毫不避諱地大快朵頤。看到他們吃得開心，我也非常高興；若是過分客氣，反而讓我覺得有點掃興。

▲「誰說被請的一方就不能點比請客方還貴的料理，根本沒有這樣的禮儀，也別搞錯客氣與謙虛是兩碼子事。」（示意圖／免費圖庫pxhere，未成年請勿飲酒，酒後不開車）

人與人之間本來就該有來有往，就像每次我去國外朋友家時，他們都會熱情地招待我，所以我也不客氣地盡情暢遊。等他們來日本玩時，我也會竭盡所能，好好地招待他們。

有一位巨人隊迷的台灣朋友到日本看比賽，我特地幫他訂了名為「レジェンズ シート (Legends Seat)」的特別席，就是解說員桑田先生和篠塚先生觀賽解說時坐的位子。雖然純粹只是為了讓朋友開心，但看到坐在旁邊的他露出燦爛笑容時，我真的打從心底覺得很高興。其他朋友來日本玩時，我也會努力讓對方感到盡興。我很喜歡透過這種方式，讓喜悅的心情一直延續下去。

★本文摘自悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》，原文標題「過分客氣反而失禮」。作者松浦彌太郎，被年輕世代視為人生導師，在《松浦彌太郎的100個基本》之後，特別為正值起飛、看不到未來的讀者們，寫出年輕時的他不懂、25歲的你應該也不明白的50件事。