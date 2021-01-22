家長請全班飲料！班導扣半杯甚至不給喝　「多的做公關」引公憤　

▲班導擅自決定不給「表現不好」的學生喝飲料。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

發生這樣的事，讓網友也紛紛轉傳喊扯！日前臉書社團《小一聯盟》爆出，有家長買了手搖杯，明明是要請孩子和班上同學喝，老師卻擅自決定成績差的人只能喝半杯、甚至沒得喝，並把多出來的飲料送給其他老師，還跟學生說要強調「是班導請客」，拿家長飲料「做公關」的行為引起公憤。

有家長在《小一聯盟》貼文，「今天小孩班上代表學校去參加比賽，媽媽（原PO）慰勞小孩，買了全部同學跟帶隊老師的飲料，後來才知道，班導沒有發給全班同學」，爆出該位老師說某位同學表現不好只能喝半杯，甚至還有孩子沒得喝。更誇張的不僅如此，「多出來的飲料，（班導）叫同學拿去給其他老師，說是班導請客」，但班上同學都知道這明明是家長請的。

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▲家長相當心疼沒喝到的小孩。（圖／翻攝自PTT）

原PO忍不住直呼無法接受，也補充她有事先跟老師確認過要買幾杯、買哪一家，讓她很氣憤的是「小孩說這個老師不是第一次把小孩的獎勵因為之前表現不好而減半，甚至不給小孩」，而且比賽當天，拿到半杯飲料的不只一個同學，甚至還有孩子明明表現好，卻因為被班導說「之前表現不好」就拿不到獎勵。

貼文一出，不僅在《小一聯盟》引爆，文章也被轉貼到PTT，讓網友跟著氣炸，「把學生的飲料拿去做公關是哪招」、「這老師不怕被告喔」、「這種事小朋友回家跟家長講不就被拆穿了？老師怎麼這麼敢啊」、「侵占無誤，除非家長有說讓老師逕行處理」、「憑甚麼扣住？家長請『全班』，老師憑什麼決定誰可以誰不行」、「哇塞！如果是真的那也太無恥了。」