交友「超誠實自介」挑明AA制！妹子狂洗臉：誰會理你...男神回戰爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友平時有在用交友軟體，裡面自介也挑明AA制，不料被配對妹子糾正觀念，更吐槽「這樣有人理你嗎？」聞言，男網友猛開砲火反擊，引起網友熱議。

男網友在「爆怨2公社」傻眼抱怨，他在交友軟體的自我介紹中，金錢觀念的部分寫「AA制或有時我請、有時對方請」，結果立刻被配對到的女生洗臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該女不以為然地說，「你自介寫這樣有人理你嗎？AA制我是完全無法接受啦， 連對另一半付出都不願意了還說什麼愛？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

聞言，他也不客氣地回應，「原來妳有公主病，妳沒有工作嗎？還是妳斷手斷腳嗎？」語畢更立刻封鎖對方。事後，他越想越不服氣，「各位怎麼看待AA制呢？還有...怎麼交友APP上的女生，都覺得約出來見面就是想打炮啊？是有被害妄想嗎？不見面誰知道妳是人是鬼，是在哈囉。」

對此，網友們看法各異，紛紛表示「那女的蠻無聊的，金錢觀先寫明，能接受再配對聊天啊」、「女權進步的敵人就是這些公主病的女生」、「我覺得不一定要完全AA制，遇到的都是互相，例如這餐你請客，那等一下看電影就是我出錢」、「這有什麼好討論，男方如果請吃飯，女方就請杯飲料啊，兩個人在一起需要這麼計較，那不如不要開始，浪費時間」、「AA很好阿，又不是老婆，幹嘛養她，但是幾10元就不用真的斤斤計較了」、「我只能說，女生都喜歡大方的男人，所以你有本事單身」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》沒聽過就老啦