尾牙爽中8000！菜鳥卻尷尬了「怎安穩存活下來」　網曝真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

最近是尾牙旺季，儘管受到疫情影響，許多公司取消活動，但最令人期待的「抽獎」仍少不了。一名剛進公司3個月的菜鳥，幸運抽到尾牙大獎，沒想到前輩的反應讓她壓力超大，忍不住發文求問，該怎麼做才好？

女網友在dcard提到，出社會1年的她換了一份工作，才到現在這間公司，結果剛進3個月不到，在最近公司尾牙辦的抽獎活動上，她竟獨得二獎8000塊錢，「頭獎是兩萬，一個資深前輩抽到的，後來他大方捐出一半，讓其他同事抽。」

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活動結束後，有幾位前輩接連哀怨道，「為誰辛苦為誰忙，就被新人拿走了」、「下禮拜上班，就看你們新人的誠意啦」。

諸如此類的話讓她壓力山大，不知對方是認真的還是打嘴砲而已，「請問各位職場前輩們，如果遇到上面事件，在年終不比前輩高，只能靠多來的獎金衝，不能像職場老鳥這麼大方，又能討好前輩，要如何打圓場，才能夠在險峻的職場上安穩存活下去呀？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛建議，「他們是認真的，拿點小錢出來打點一下囉」、「看你想不想做長久，花一點錢打好關係，一點都不虧」、「很多地方都有這種文化，我們公司中獎的都會請飲料，簡單意思一下，主管級抽到最小獎3000元，直接捐抽給別人」、「就算是主管，抽到也是會被起哄要請客或是幹嘛的，就拿一半出來請飲料囉」、「都出社會了，請客從來就不是什麼，重點是請了誰，為何而請，你會獲得什麼」。

另外，不少人也直呼，「這種老人蠻討厭的」、「認真的！這種人雖然很爛，但第一年還是拿出來請客堵他們的嘴巴」、「本人極度厭惡這種奇妙文化」、「入職3個月，我這次尾牙也中了最大獎金1萬，還有加碼獎金跟玩遊戲的獎金。老鳥都跟你那邊說一模一樣的話，也沒經過我同意說要請大家喝星巴克」。

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