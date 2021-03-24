遭爆受刑人趁外出工作「摩鐵開趴、藏毒入監」！　矯正署回應了

▲▼台北看守所、台北女子看守所遭爆有受刑人在自主監外作業期間違規。（資料圖／記者陳雕文攝）

記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

台北女子看守所、台北看守所遭爆有受刑人在自主監外作業期間，竟然揪朋友到摩鐵開趴，不僅購買檳榔、啤酒等物，還藏毒入監。對此，法務部矯正署回應，已展開調查及檢討，將儘速釐清事實，究明責任，並採取具體改善作為。

矯正署指出，台北女子看守所2月25日曾接獲電話檢舉，自主監外作業受刑人有違反自主監外作業行為，即於當日由政風主任與作業導師前往該公司突檢查察，並在受刑人置物櫃查獲現金、打火機、悠遊卡及香菸等違規物品，隨即將4名自主監外作業受刑人停止出工並帶回看守所進行調查，依規定辦理違規懲處。

針對摩鐵開趴這部分，受刑人僅坦承有在2月25日時相約到附近的小吃店用餐，強調沒有進入摩鐵開趴。矯正署表示，相關單位仍持續調查中，待調查結果出爐後，將依規定懲處；外傳看守所隱匿查獲現金、毒品及吸食器材等事，矯正署初步了解，是辦理新收安檢業務所查獲，也依規定通報、現金歸屬國庫或銷毀物品，涉及刑事部分則已依法送辦。

▲矯正署指出，毒品為辦理新收安檢業務所查獲，已依規定處理。（圖／取自免費圖庫pixabay）

為釐清台北看守所自主監外受刑人在外期間使用手機、嚼食檳榔及飲酒等違規一事，台北看守所於3月22日就自主監外作業受刑人平日生活區域進行全面性安全檢查，並對自主監外作業受刑人進行個別訪談，查證確有受刑人購買啤酒及檳榔的情事。矯正署指出，該所已依規定辦理違規懲處。

矯正署也提出具體改善作為，除持續強化相關之自主監外作業管理作為外，並持續要求所屬對於參加自主監外作業受刑人應加強控管，務實做好受刑人教導及教育工作，並強化與廠商溝通及連繫，以落實矯正紀律。

矯正署提到，自主監外作業是讓受刑人回歸社會的重要政策，立意良善，本（110）年至2月份，自主監外作業累計出工約3萬8千餘人次，違反規定計37件，約占0.097%，「對於少數受刑人未能珍惜監外作業機會而違反規定，本署甚表遺憾與痛心，除深刻檢討並加強管理外，希外界勿因個案而抹煞整體制度之成效與美意，對於其他受刑人之努力，更需社會各界持續予以肯定、接納與關懷，以協助受刑人順利更生與復歸社會」。