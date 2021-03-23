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社會 社會焦點 保障人權

毒品通緝犯從花蓮躲到台中　KTV歡唱見警「眼神閃避」慘了

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲男子自知插翅難飛，只好報出真實的身分證字號。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第五警分局18日凌晨前往中清路二段一家KTV臨檢，發現一名男客人眼神閃躲且謊報身分證，警方察覺有異，將他請出包廂並指示同仁守住重要出入口，男子見警方大陣仗自知插翅難飛，只好配合警方動作，警方查出原來該男是遭花蓮通緝的毒品犯，翻山越嶺繞過半個台灣藏身台中，最後仍遭警方逮捕。

台中市第五警分局水湳派出所長紀明仁，18日凌晨1時20分率隊執行擴大臨檢勤務，前往轄內中清路二段一家KTV臨檢，紀等人於一間包廂進行人別身分查證時，發現一名男子面對警方時眼神不斷閃爍，試圖躲避警方觀察。

察覺到這點的紀明仁，預先請同仁固守主要進出的大門，接著帶領其餘員警逐一過濾包廂內的其他客人，輪到該名男子時，對方試著報出假身分證字號，企圖矇騙警方。

發現男子報假身分證，警方為不影響其他客人，遂將他請離包廂，並進一步向他確認身分。男子見出入口已被警方守住，且警方起了疑心，自知已露餡，只好配合警方報出正確身分證字號。經查，原來這名男子是涉嫌毒品案的陳姓男子（43歲），已於8日遭花蓮地檢署發布通緝，紀等人將他當場逮捕，並移送花蓮地檢署。

第五警分局表示，現今警方所使用的M-Police小電腦，不像早期通緝資料上線有時間差的問題，如今警方手攜式小電腦與後端資料庫幾乎是沒有時間差，只要一發布通緝通報，警方除了能檢核受檢者身分證字號是否錯誤，還能很快地發現是否遭到各法院或地檢署的通緝。

運動偵測各項數值

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