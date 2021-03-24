4人打完AZ發燒頭痛　賴士葆：若拿到的是防護力95％輝瑞疫苗…

▲英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的AZ疫苗。（圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

AZ疫苗22日開打，已累計3218人施打，目前有4例發生不良反應，包括發燒、頭痛、手臂痠麻。對此，國民黨立委賴士葆認為，AZ在歐盟的公信力崩跌，如果今天拿到的是防護力95％的輝瑞疫苗，情況會大不同。

賴士葆24日在臉書表示，未來國產疫苗開發成功，總統蔡英文和副總統賴清德要以實際行動支持，讓國人和國際對台灣的疫苗安心、有信心，產品靠行銷，但行銷必須有基本面當核心底氣，若沒有基本面支撐，將來蔡英文和賴清德帶頭打國產疫苗國人會不會買單，看看蘇貞昌和陳時中帶頭打第一針AZ疫苗有沒有帶動醫護人員就可想而知。

賴士葆認為，施打疫苗非同購買一般的產品可以用名人行銷來類比，陳時中不是口口聲聲說科學防疫嗎？防疫與科學和醫學密不可分，AZ在歐盟的公信力崩跌，科學防疫是讓證據說話，如果今天拿到的是防護力95％的輝瑞疫苗，相信情況會大不同。

賴士葆指出，台灣疫苗採購一再被錯估、誤判而延誤受挫，整個過程豈止荒腔走板，推翻疫苗採購調閱小組更是證明拒絕接受監督就是有不可告人之處，若行事坦蕩，使用公帑沒理由抗拒監督，竟刪除立法院議事錄，民進黨怕什麼？立法院創下太多違法的事件不以為忤，他國疫苗採購都是透明的，唯有台灣疫苗採購必須以保密當護身符，所以疫苗採購諸多的暗黑情事永遠在黑箱中見不得陽光。

賴士葆提到，疫苗採購不順利，未來台灣規劃會有3、4千萬的疫苗，其中2千萬劑是國產疫苗，惟國產疫苗目前尚未完成第2期試驗，指揮中心說不打算進入第3期試驗，僅進行替代性試驗，若中和抗體效價濃度和國外的第3期試驗相當，就要申請緊急授權讓國人施打。

賴士葆還說，專家呼籲要進入第3期，提出數據證明能預防重症，否則對國際沒說服力和競爭力，只能給國人施打，即便蔡英文、賴清德帶頭打，國人豈願變國產疫苗的白老鼠，不是國人不愛國貨、不愛台灣，而是趕著上架，又欠缺科學說服力的國產疫苗，如何讓人安心、有信心。